יו״ר ועדת החוקה חה״כ שמחה רוטמן קורא לחקור את היועמ"שית בשל הגיבוי שנתנה לפצ"רית בפרשת הדלפת סרטון שדה תימן.
בציוץ שכתב ברשת טוויטר, טוען רוטמן, כי היועמ"שית שיתפה פעולה עם טיוח ההדלפה.
״גלי בהרב מיארה, מי שאחראית כעת על החקירה נגד הפצ"רית, חתומה על השורות המזעזעות האלה:
היא כותבת כאן גם טענה הזויה שהדלפת הסרטון לא פגעה בביטחון המדינה וגם הצדקה של ההדלפה על רקע המהומות שקמו כשנחקרו לוחמי כח 100.
בעצם יש כאן הודאה באשמה, שהשחירו את פני הלוחמים באמצעות הדלפת סרטון מפוברק כדי שהציבור לא ייצא להגנתם. או במילים אחרות, גלי בהרב מיארה כתבה כאן "לא קרה, ואם קרה, מה קרה?"
תודה על ההדגמה החיה למה אסור שאותו גורם יהיה גם התובע, גם המייעץ וגם המייצג. במקרה הזה, גלי בהרב מיארה צריכה להיות גם נחקרת, לכל הפחות על שיבוש הליכי משפט וחקירה. המערכת הזו זקוקה באופן נואש לתיקון וזה בדיוק מה שאנחנו עושים.
גם בחוק מח"ש, גם בפיצול תפקיד היועץ וגם בעשרות דיוני פיקוח ובקרה שלאט לאט מוציאים את האמת לאור. ממשיכים לתקן, באחריות״, דברי רוטמן.
מה דעתך בנושא?
7 תגובות
2 דיונים
ישר כמו משפטן
יד רוחצת יד הפצ"רית דאגה לבן של היועמ"שית, והיועמ"שית תדאג לפצ"רית.11:13 30.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בתגובה ל: ישר כמו משפטן
הבן שלה עשה מילואים ולא חתם על השכפ"צ? וואו איזו נורא, אי סדרים באפסנאות, מאוד מרגש. מה, שבאמת מרגש, הוא שהבן שלה ועוד רבים הלכו למילואים. מצדיעה לכם, מילואימניקים גיבורים! אין סיכוי, שהבנים של ביבי, במקרה יעברו באפסנאות לקחת שכפץ... בזה לא יאשימו אותם אף פעם.12:06 30.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צדקיהו
מדוע רוטמן הצדקן הסרוח לא דורש לחקור את המנהיג העליון על הדלפת מסמכים סודיים מלשכתו לצהובון "הבילד"?11:09 30.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מתניה
לחקור את רוטמן על הפיכה משטרית שמחסלת את הדמוקרטיה והביאה לאסון11:36 30.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מתן כהן הבעל
מפליץ עליך בקשת , טמבל.. זו תחילת הסוף שלך ולש חבריך הגרמנים , תכין כרטיסי טיסה חזרה לשם12:05 30.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
פריצה אלימה ל 2 בסיסי צה''ל באותו היום, תקיפת חיילים ע"י המון מוסת, שבראשם חברי כנסת. אם זה לא התפרקות של המדינה, אז מה כן??? הפיכת חוקרי מצ"ח לאויבי העם בתוך קמפיין...
פריצה אלימה ל 2 בסיסי צה''ל באותו היום, תקיפת חיילים ע"י המון מוסת, שבראשם חברי כנסת. אם זה לא התפרקות של המדינה, אז מה כן??? הפיכת חוקרי מצ"ח לאויבי העם בתוך קמפיין ההמנוהל ע"י אלג'זירה 14 האנטישמי, עבור נתניהו.המשך 12:05 30.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
בני
מסכים לכל מילה שכתבת, אבל לצערי ,אל תצפה ליותר מדי... יתכן שלקראת הבחירות הבאות השמאל רוצה להראות שהוא הגון וישר אלק... יחפש ולא ימצא כלום ,ואז זה יוציא אותו יותר...
מסכים לכל מילה שכתבת, אבל לצערי ,אל תצפה ליותר מדי... יתכן שלקראת הבחירות הבאות השמאל רוצה להראות שהוא הגון וישר אלק... יחפש ולא ימצא כלום ,ואז זה יוציא אותו יותר גדול , הרי מי שממונה על החקירה זו היועמשית... אתה יכול לסמוך עליה ועל החברים שלה??המשך 12:04 30.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מתניה
לחקור את רוטמן על הפיכה משטרית שמחסלת את הדמוקרטיה והביאה לאסון11:36 30.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מתן כהן הבעל
מפליץ עליך בקשת , טמבל.. זו תחילת הסוף שלך ולש חבריך הגרמנים , תכין כרטיסי טיסה חזרה לשם12:05 30.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ישר כמו משפטן
יד רוחצת יד הפצ"רית דאגה לבן של היועמ"שית, והיועמ"שית תדאג לפצ"רית.11:13 30.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בתגובה ל: ישר כמו משפטן
הבן שלה עשה מילואים ולא חתם על השכפ"צ? וואו איזו נורא, אי סדרים באפסנאות, מאוד מרגש. מה, שבאמת מרגש, הוא שהבן שלה ועוד רבים הלכו למילואים. מצדיעה לכם, מילואימניקים גיבורים! אין סיכוי, שהבנים של ביבי, במקרה יעברו באפסנאות לקחת שכפץ... בזה לא יאשימו אותם אף פעם.12:06 30.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צדקיהו
מדוע רוטמן הצדקן הסרוח לא דורש לחקור את המנהיג העליון על הדלפת מסמכים סודיים מלשכתו לצהובון "הבילד"?11:09 30.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר