יו"ר ועדת חוקה שמחה רוטמן אומר כי יש לחקור את היוע"משית על שיבוש הליכי משפט וחקירה בפרשת הדלפת הסרטון, ושזוהי עוד הוכחה לצורך בפיצול תפקידה

יו״ר ועדת החוקה חה״כ שמחה רוטמן קורא לחקור את היועמ"שית בשל הגיבוי שנתנה לפצ"רית בפרשת הדלפת סרטון שדה תימן.

בציוץ שכתב ברשת טוויטר, טוען רוטמן, כי היועמ"שית שיתפה פעולה עם טיוח ההדלפה.

״גלי בהרב מיארה, מי שאחראית כעת על החקירה נגד הפצ"רית, חתומה על השורות המזעזעות האלה:

‏היא כותבת כאן גם טענה הזויה שהדלפת הסרטון לא פגעה בביטחון המדינה וגם הצדקה של ההדלפה על רקע המהומות שקמו כשנחקרו לוחמי כח 100.

‏בעצם יש כאן הודאה באשמה, שהשחירו את פני הלוחמים באמצעות הדלפת סרטון מפוברק כדי שהציבור לא ייצא להגנתם. ‏או במילים אחרות, גלי בהרב מיארה כתבה כאן "לא קרה, ואם קרה, מה קרה?"

‏תודה על ההדגמה החיה למה אסור שאותו גורם יהיה גם התובע, גם המייעץ וגם המייצג. ‏במקרה הזה, גלי בהרב מיארה צריכה להיות גם נחקרת, לכל הפחות על שיבוש הליכי משפט וחקירה. ‏המערכת הזו זקוקה באופן נואש לתיקון וזה בדיוק מה שאנחנו עושים.

‏גם בחוק מח"ש, גם בפיצול תפקיד היועץ וגם בעשרות דיוני פיקוח ובקרה שלאט לאט מוציאים את האמת לאור. ‏ממשיכים לתקן, באחריות״, דברי רוטמן.