במוצאי שבת הקרוב, 1 בנובמבר, ישודר פרק הסיום בסדרת הדוקו "פרויקט משפחות 2025" בכאן 11. הפרויקט, שעקב אחרי משפחות ישראליות לאורך השנים, מגיע לקיצו עם קליפ – ממילותיה של עינב צנגאוקר. יוצרי הסדרה לקחו את דבריה של צנגאוקר לבנה מתן בשיחת הווידאו שקיימו מחבלי חמאס לפני שחרורו, וממנו יצרו קליפ בשם "נגמרה המלחמה".
צפו בשיר "נגמרה המלחמה" ממילותיה של עינב צנגאוקר:
הסדרה "פרויקט משפחות" היא מעקב דוקומנטרי מתמשך החוזר מידי כמה שנים אל עשר משפחות ישראליות מכל קצוות החברה הישראלית. פרק הסיום של הסדרה נגמר בקליפ חדש שמתחיל במלחמה עם איראן ומסתיים בשחרור החטופים החיים.
את מראות שחרור אחרוני החטופים החיים מלווה שיר שיצר מלחין הסדרה, יונתן בר-גיורא, מתמלול שיחת הוידאו של עינב צנגאוקר עם בנה מתן, רגע לפני שחרורו. מבצעת אותו לילך כספי, ומי שעשה מיקס ומאסטרינג הוא ארז כספי.
