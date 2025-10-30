לאחר 17 שנים בעיתון הארץ, העיתונאי והפרשן המדיני חיים לוינסון הודיע על עזיבתו. בפוסט פרידה מרגש סיפר כי איבד את חדוות הכתיבה אך מבטיח: "עוד תסבלו ממני"

הפרשן המדיני של עיתון "הארץ", חיים לוינסון, הודיע על עזיבתו אחרי 17 שנות עבודה בעיתון. בפוסט ארוך ומרגש ברשתות החברתיות, סיפר לוינסון על דרכו בעיתון, על השינויים שחווה, ועל החלטתו לסיים פרק משמעותי בחייו העיתונאיים.

"בקיץ של לפני 17 שנים, כשקרסו כלכלות המערב במשבר הסאבפריים, קרא לי מורי ורבי בעיתונות, אבי זילברברג, ואמר לי ש'הארץ' הולך לעבור מהפכה", כתב לוינסון. "הגיע עורך חדש, דב אלפון, עם רוח אחרת, שרוצה להפוך את העיתון להישגי ואגרסיבי יותר. הישגי ואגרסיבי — זה אני. אז באתי".

לאורך השנים שימש לוינסון ככתב שטחים, כתב פוליטי, טוראי ולבסוף כפרשן מדיני. "אין משהו בחיים שלי שעשיתי 17 שנים ברצף", כתב. "בהתחלה עוד הייתי סופר. אני כבר בהארץ יותר מהחברה שהייתה לי הכי הרבה זמן. אני בהארץ יותר שנים מששרדתי בישיבה".

לוינסון שיבח את עיתון "הארץ" ואת חבריו לעבודה: "העיתון שרד משברים כלכליים ופוליטיים, והוא אחד מכלי התקשורת החשובים בעולם. המנוע של היקום הליברלי בישראל… היה לי את הכבוד לעבוד בעיתון הזה, להיות פסיק במאמץ".

בדבריו הוסיף לוינסון כי השנה האחרונה בתפקידו כפרשן מדיני הייתה מרתקת, אך גם גרמה לו להבין שהגיע הזמן להמשיך הלאה. "25 שנה חלפו מאז נכנסתי בשערי המקומון, ומלאכת הכתיבה היומיומית כבר לא מדברת אלי כמו שהייתה. כשהבחנתי שאני כבר לא כועס על המערכת כשהם מתמהמהים בעריכתי, ולא מחכה ליד המסך לראות שמה שכתבתי התפרסם, הבנתי שזה הזמן להמשיך הלאה. יבואו אחרים מוכשרים ממני".

בסיום דבריו כתב לוינסון לקוראיו: "זו ההזדמנות להגיד תודה ענקית לכל הקוראים, לכל המגיבים, לכל האוהבים ולכל השונאים. לפני 30 שנה לא דמיינתי שיש אפשרות שהשם שלי יודפס איפשהו. זכיתי להיות מאלה שהאנושות הגשימה להם את החלום. אתם, הגשמתם לי את החלום".