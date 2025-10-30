פרשת סרטון שדה תימן: חומרי חקירה בפרשת ההדלפה משדה תימן מעידים – הפצ״רית הורתה להדליף חומרי חקירה מהפרשה – ועודכנה מראש על הדלפת הסרטון. כך חושף כתב גלי צה"ל דורון קדוש.
על פי הדיווח, לפי מקורות המעורים בחקירת ההדלפה בפרשת שדה תימן, קיימים בידי המשטרה חומרי חקירה שמעידים באופן ברור על כך שהפצ״רית, האלופה יפעת תומר ירושלמי, הייתה מעורבת באופן אקטיבי בהדלפת החומרים מהפרשה. הפצ״רית היא זו שהורתה, בעצמה, להעביר לתקשורת חומרים, וביום ההדלפה של הסרטון – היא עודכנה מבעוד מועד, שעות רבות טרם הפרסום, על הכוונה להדליף את הסרטון עצמו.
הפצ״רית שיתפה פעולה עם ההדלפה – והייתה מעורבת בה באופן מלא.
כזכור, אמש הפ"צרית, יפעת תומר ירושלמי, יצאה לחופשה כפויה בעקבות מה שדווח כהתפתחויות בפרשת חקירת הסרטון משדה תימן. בסרטון, שיתכן שנערך ובושל, נראים חיילי מילואים מתעללים לכאורה במחבל נוחבה. החיילים, מכח 100, נעצרו ועוכבו לחקירה, מה שגרם לחברי כנסת ולמאות אנשים להגיע ולפרוץ את חומות הכלא לפני מעל שנה.
נעמי ל
גברת הפאצרית את מישראל?10:15 30.10.2025
ישראלית
בתגובה ל: נעמי ל
בטח ישתמשו בכל השיטות על מנת לנקות אותה אבל לא ינקו את אות הקין על מצחה10:23 30.10.2025
יפתח בר און
בתגובה ל: נעמי ל
אם אנשים כאלה יושבים בתוכנו אנחנו כבר לא צריכים אויבים יש לנו אותם בתוכנו אין כבוד יותר רק בושות10:24 30.10.2025
כחכחטחכ
מי שרוצה לדעת למה הצבא לא תפקד ב 7 באוקטובר , כי ראשי המערכות נשלטו ע״י התפיסה הפרוגרסיבית ,הם לא ראו עצמם כצה״ל המיתולוגי אלא ככוח יוניפי״ל ובא חמאס והחזיר...
מי שרוצה לדעת למה הצבא לא תפקד ב 7 באוקטובר , כי ראשי המערכות נשלטו ע״י התפיסה הפרוגרסיבית ,הם לא ראו עצמם כצה״ל המיתולוגי אלא ככוח יוניפי״ל ובא חמאס והחזיר אותם לקרקע המציאות , עכשיו הזמן לנקות את הפרוגרס מצהל ולהחזיר את צה״ל להיות צה״ל של רפול -של דדו- של רבין-של דייןהמשך 10:24 30.10.2025
צדק לכוח 100
אנחנו דורשים הורדה לדרגת טוראי וכליאה עם מחבלי הנוחבה באותו התא.10:25 30.10.2025
וולף
לכלא10:21 30.10.2025
צבי עובדיה
כהענשה צריך להורידה לדרגת טוראי כנגד חומרת העבירה היא צריכה לשבת בבית הסוהר10:38 30.10.2025
טוביה גארט
הפצא"רית מזמן עברה את הגבולות של תפקידה בעזרת פרקליטות המדינה ובית משפט העליון. מקומה להיות בשוויץ . אג'נדה הפוליטית שלה ושל חבריה לא מתאימה למדינה הנלחמת ב-7 חזיתות. הקבוצה...
הפצא"רית מזמן עברה את הגבולות של תפקידה בעזרת פרקליטות המדינה ובית משפט העליון. מקומה להיות בשוויץ . אג'נדה הפוליטית שלה ושל חבריה לא מתאימה למדינה הנלחמת ב-7 חזיתות. הקבוצה הזו שנבחרה על ידי מערכת ביטחון הפרקליטות הם חיים הפלנטה אחרת. הבעיה היא שחיילים ומשפחות משלמים מחיר כבד עבר הטעויות שלהם. הם מקסימום יוצאים לחופשה ופנסיה שמנה.המשך 10:30 30.10.2025
בוגדת בעם ישראל בשעת מלחמה!!!!!!!!!!!!!!!
בוגדת בעם ישראל בשעת מלחמה!!!!!!!!!!!!!!!10:47 30.10.2025
טובה ישראל
לקחת לה את הדרגות,ולכלוא אותה בצינוק עד סוף ימיה אותה ואת כל השותפים שלה.10:42 30.10.2025
טוביה גארט
