דיווח: על פי חומרי החקירה מסתמן כי הדלפת סרטון שדה תימן נעשה היתה בהוראתה ובמעורבותה של הפ"צרית באופן ישיר

פרשת סרטון שדה תימן: חומרי חקירה בפרשת ההדלפה משדה תימן מעידים – הפצ״רית הורתה להדליף חומרי חקירה מהפרשה – ועודכנה מראש על הדלפת הסרטון. כך חושף כתב גלי צה"ל דורון קדוש.

על פי הדיווח, לפי מקורות המעורים בחקירת ההדלפה בפרשת שדה תימן, קיימים בידי המשטרה חומרי חקירה שמעידים באופן ברור על כך שהפצ״רית, האלופה יפעת תומר ירושלמי, הייתה מעורבת באופן אקטיבי בהדלפת החומרים מהפרשה. הפצ״רית היא זו שהורתה, בעצמה, להעביר לתקשורת חומרים, וביום ההדלפה של הסרטון – היא עודכנה מבעוד מועד, שעות רבות טרם הפרסום, על הכוונה להדליף את הסרטון עצמו.

הפצ״רית שיתפה פעולה עם ההדלפה – והייתה מעורבת בה באופן מלא.

כזכור, אמש הפ"צרית, יפעת תומר ירושלמי, יצאה לחופשה כפויה בעקבות מה שדווח כהתפתחויות בפרשת חקירת הסרטון משדה תימן. בסרטון, שיתכן שנערך ובושל, נראים חיילי מילואים מתעללים לכאורה במחבל נוחבה. החיילים, מכח 100, נעצרו ועוכבו לחקירה, מה שגרם לחברי כנסת ולמאות אנשים להגיע ולפרוץ את חומות הכלא לפני מעל שנה.