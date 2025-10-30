במהלך פעילות קרקעית צה"ל במרחב הכפר בליידא בדרום לבנון, לוחמים חיסלו חשוד שזוהה במבנה ששימש תשתית טרור של חיזבאללה

כוחות צה"ל פעלו קרקעית במהלך הלילה להשמדת תשתית טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הכפר בליידא שבדרום לבנון. במהלך הפעילות זיהו הכוחות חשוד בתוך המבנה והחלו בנוהל מעצר חשוד.

עם היווצרות איום מיידי על הלוחמים, בוצע ירי להסרת האיום וזוהתה פגיעה. בצה"ל מציינים כי האירוע מתוחקר.

עוד נמסר כי המבנה נוצל בתקופה האחרונה לפעילות טרור של חיזבאללה תחת כסות של תשתית אזרחית. "מדובר בדוגמה נוספת לדפוס פעולה המסכן את תושבי לבנון ומהווה ניצול ציני של ארגון הטרור חיזבאללה בתשתיות אזרחיות למטרות טרור", נמסר.

בצה"ל מדגישים כי "הצבא ימשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל".