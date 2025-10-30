האב השכול יעקב ניצן מגיב לקריאתו של הרב צבי טאו להשתתף הערב בהפגנה, ואומר כי זו קריאה שמנוגדת לאחדות: "זו בריחה מאחריות"

האב השכול, יעקב ניצן, אביו של לוחם צה"ל גלעד ניצן ז"ל שנפל בקרב ברצועת עזה, מגיב לקריאתו של הרב צבי טאו להשתתף בהפגנת החרדים הערב, ואומר כי אחדות שמגיעה על גבם של הלוחמים, אינה אחדות אמיתית.

תחת הכותרת "לא באחדות מדובר כאן", כתב ניצן: "הרב טאו קרא להצטרפות להפגנה “למען אחדות סביב לימוד התורה”. אבל האחדות הזו, כשהיא נבנית על התנגדות לחיילי צה"ל ולגיוס בני ישיבות עושה בדיוק את ההיפך; במקום לאחד, היא מפרידה. במקום לחזק, היא מחלישה. היא יוצרת חיץ עמוק בין לומדי התורה הנאמנים לעמם, לבין אלו שבורחים מן האחריות".

הוא הוסיף כי "תורה אמיתית אינה דורשת מאדם לברוח מהעם. היא מחייבת אותו להיות חלק ממנו. לומדי התורה שאנחנו צריכים לחזק הם אלה שמחברים בין רוח למעשה, בין אמונה לאחריות. כמו גלעד שלנו, ששילב בין התורה למלחמה, שהאמין שעבודת ה' נמצאת גם בבית המדרש וגם בלחימה ברצועת עזה".

"זו האחדות האמיתית. לא אחדות סביב השתמטות, אלא סביב שליחות. סביב אהבת התורה ואהבת ישראל גם יחד".