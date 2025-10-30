האב השכול, יעקב ניצן, אביו של לוחם צה"ל גלעד ניצן ז"ל שנפל בקרב ברצועת עזה, מגיב לקריאתו של הרב צבי טאו להשתתף בהפגנת החרדים הערב, ואומר כי אחדות שמגיעה על גבם של הלוחמים, אינה אחדות אמיתית.
תחת הכותרת "לא באחדות מדובר כאן", כתב ניצן: "הרב טאו קרא להצטרפות להפגנה “למען אחדות סביב לימוד התורה”. אבל האחדות הזו, כשהיא נבנית על התנגדות לחיילי צה"ל ולגיוס בני ישיבות עושה בדיוק את ההיפך; במקום לאחד, היא מפרידה. במקום לחזק, היא מחלישה. היא יוצרת חיץ עמוק בין לומדי התורה הנאמנים לעמם, לבין אלו שבורחים מן האחריות".
הוא הוסיף כי "תורה אמיתית אינה דורשת מאדם לברוח מהעם. היא מחייבת אותו להיות חלק ממנו. לומדי התורה שאנחנו צריכים לחזק הם אלה שמחברים בין רוח למעשה, בין אמונה לאחריות. כמו גלעד שלנו, ששילב בין התורה למלחמה, שהאמין שעבודת ה' נמצאת גם בבית המדרש וגם בלחימה ברצועת עזה".
"זו האחדות האמיתית. לא אחדות סביב השתמטות, אלא סביב שליחות. סביב אהבת התורה ואהבת ישראל גם יחד".
יובל
די כבר עם הדמגוגיה המטופשת הזאת. מה קשר לפגיעה בחיילי צה"ל. מה קשרררררררררר? אם כל הכבוד למשפחות שכולות ויש המון כבוד והשתתפות בצערם. אבל אתם לא מנהיגים09:27 30.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מד
נו, אב יקר וצדיק, אתה חושב שחידשת לרב טאו מה דורשת תורה אמיתית?09:31 30.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דרכי הרב טאו אינן דרכינו
בתגובה ל: מד
תורת הרב טאו אינה תורתנו09:40 30.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חיים
יישר כוח לרב הגאון טאו ,שפועל לאחדות אמתית עם עולם התורה. לצערי, ישנם בציונות הדתית ,כאלה שקרובים בכל נימי נפשם, לבני הקיבוצים מהשמאל, שהתחנכו על כפירה באלוקי ישראל. אגב, אותם...
יישר כוח לרב הגאון טאו ,שפועל לאחדות אמתית עם עולם התורה. לצערי, ישנם בציונות הדתית ,כאלה שקרובים בכל נימי נפשם, לבני הקיבוצים מהשמאל, שהתחנכו על כפירה באלוקי ישראל. אגב, אותם שמאלנים, בזים להם ולמסירות הנפש שלהם, ורואים בהם משיחיים. מי שהתורה יקרה לו ,יפעל לאחדות אמתית עם החרדים לדבר ה'.המשך 09:55 30.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
