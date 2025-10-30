השחקנית הישראלית והבין־לאומית גל גדות פרסמה הלילה (חמישי) הודעה בכל חשבונותיה הרשמיים ברשתות החברתיות, ובה הזהירה את עוקביה מפני חשבונות מתחזים המשתמשים בשמה.

בפוסט שהעלתה בפייסבוק, באינסטגרם, בטיקטוק וברשת X (טוויטר), כתבה גדות:

"הובא לידיעתי שיש לא מעט אנשים ברשת שמתחזים אליי בפלטפורמות שונות. חשוב שתדעו – אלה הם החשבונות הרשמיים היחידים שלי, כולם מאומתים עם סימון כחול:

X ‏(טוויטר): ‎@GalGadot

אינסטגרם: ‎@gal_gadot

פייסבוק: ‎Gal Gadot

טיקטוק: ‎@galgadot

אם אתם נתקלים בחשבון אחר שטוען שהוא שלי – אנא דווחו עליו. שמרו על עצמכם, ותודה על כל האהבה והתמיכה המתמשכת. גל".