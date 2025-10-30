השחקנית הישראלית והבין־לאומית גל גדות פרסמה הלילה (חמישי) הודעה בכל חשבונותיה הרשמיים ברשתות החברתיות, ובה הזהירה את עוקביה מפני חשבונות מתחזים המשתמשים בשמה.
בפוסט שהעלתה בפייסבוק, באינסטגרם, בטיקטוק וברשת X (טוויטר), כתבה גדות:
"הובא לידיעתי שיש לא מעט אנשים ברשת שמתחזים אליי בפלטפורמות שונות. חשוב שתדעו – אלה הם החשבונות הרשמיים היחידים שלי, כולם מאומתים עם סימון כחול:
X (טוויטר): @GalGadot
אינסטגרם: @gal_gadot
פייסבוק: Gal Gadot
טיקטוק: @galgadot
אם אתם נתקלים בחשבון אחר שטוען שהוא שלי – אנא דווחו עליו. שמרו על עצמכם, ותודה על כל האהבה והתמיכה המתמשכת. גל".
גדות, מהכוכבות הגדולות שיצאו מישראל, נוהגת לשתף עם 130 מיליון עוקביה עדכונים אישיים ומקצועיים, אך הפעם, כאמור, היא ביקשה מהציבור לגלות ערנות ולדווח על ניסיונות התחזות שעלולים להטעות גולשים.
