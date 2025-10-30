ראש ישיבת ההסדר 'אור וישועה' בחיפה, הרב אליהו זייני, אומר כי מי שישתתף בהפגנה הערב נגד חוק הגיוס, דוקר בגבם את חיילי צה"ל. עוד הוא הוסיף כי חל איסור מוחלט להשתתף במחאה.
"עליי להדגיש למי שאולי לא ברור לו, שיש איסור מוחלט להשתתף בהפגנה מחר, וכל המשתתף בה דוקר בגבם את כל חיילי צה"ל המשרתים בקו ראשון, רומס את קרבנות המלחמה הקשה זה כבר שנתיים, ופוגע עמוקות בכל המשפחות השכולות הרבות מנשא לדאבוננו", כתב הרב זייני.
הוא הוסיף כי "כרב, בן למשפחת רבנים, אך חניך יהדות צפון אפריקה, עלי לציין שאין בין הפגנה זו ובין התורה על ברכיה התחנכתי כל קשר הראוי לכבוד התורה. מודע אני היטב, ואולי יותר מרוב אלה שישתתפו בהפגנה זו מחר, לעוולות הנעשות לחיילים שומרי תורה, פועל יוצא מחינוך קלוקל שהוליך לשנאת כל קודש, אך מודע אני גם לריקבון הערכי המלווה אי אלו פוליטיקאים המתיימרים לייצג את התורה, אבל אין כאן לא המקום ולא העת לדון בשורשי בעיות אלה".
"מה שברור מעל כל ספק הוא, שהפגנה זו מרסקת את עמנו, קורע אותו לגזרים עוד יותר עמוק ממה שלצערנו חווינו כבר בעשרות השנים האחרונות בארץ קודשנו, היא פוגעת בתורה באופן כה קשה, שיידרשו עשרות בשנים לתקן את הנזק הזה ואת ריחוק מהתורה שיצא ממנה. לכן, כל השומע לי ישכון בטח ושאנן מפחד רעה, וברכת ה' תחול עליו ועל כל הנלווים אליו", חתם.
שאפו
צדיק אחד בסדום. ישר כוח!08:38 30.10.2025
ירדן חייל מילואים
צדיק שלא אכפת לו מהתורה. בושה. הם שומרים שאנחנו החיילים לא נמות.09:04 30.10.2025
אלי
סוף סוף אני מסכים עם הרב זיני זו הפגנת חילול ה' שאין כמותה אורו מרוז אמר מלאך ה'08:42 30.10.2025
יו
את התורה שלך אני מכבד, תורה שתורמת ומתחשבת בזולת, בלי שיש לי שום אמונה08:42 30.10.2025
רם
"התורה שלך" התורה של כל ישראל. ואין שום חובה להתגייס לצבא מחלן.09:13 30.10.2025
עזריאל
מזל שהציבור היהודי לא צריך לסמוך על הערבים חובשי כיפות סרגות לדעת תורה08:55 30.10.2025
יובל אריה
רב שיודע את ההבדל בין תורה לפרזיטיות09:01 30.10.2025
רם
הפרזיטיות זאת החילונות. גרים בארץ ישראל ומחללים את התורה בה.09:13 30.10.2025
שני
עם זה לא קשור לתורה למה זה קשור? מה שהולך להיות שם זה עצרת תפילה המונית למה לרב הזה לא אכפת מעולם התורה, עם אין לנו את הלומדי תורה אין...
עם זה לא קשור לתורה למה זה קשור? מה שהולך להיות שם זה עצרת תפילה המונית למה לרב הזה לא אכפת מעולם התורה, עם אין לנו את הלומדי תורה אין לנו זכות קיום מזל שלא סומכים על רבנים כמו אלא ויש גדולי תורה.המשך 09:01 30.10.2025
רם
ורק לך יש קשר. כל הרבנים לא יודעים תורה. רק אתה.09:12 30.10.2025
יובל אריה
רם
הפרזיטיות זאת החילונות. גרים בארץ ישראל ומחללים את התורה בה.09:13 30.10.2025
שני
עזריאל
מזל שהציבור היהודי לא צריך לסמוך על הערבים חובשי כיפות סרגות לדעת תורה08:55 30.10.2025
