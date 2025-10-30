הרב אליהו זייני מתנגד בתוקף להפגנה המתוכננת להיערך הערב נגד חוק הגיוס, ואומר כי חל איסור מוחלט להשתתף בה: "אין להפגנה שום קשר לתורה"

ראש ישיבת ההסדר 'אור וישועה' בחיפה, הרב אליהו זייני, אומר כי מי שישתתף בהפגנה הערב נגד חוק הגיוס, דוקר בגבם את חיילי צה"ל. עוד הוא הוסיף כי חל איסור מוחלט להשתתף במחאה.

"עליי להדגיש למי שאולי לא ברור לו, שיש איסור מוחלט להשתתף בהפגנה מחר, וכל המשתתף בה דוקר בגבם את כל חיילי צה"ל המשרתים בקו ראשון, רומס את קרבנות המלחמה הקשה זה כבר שנתיים, ופוגע עמוקות בכל המשפחות השכולות הרבות מנשא לדאבוננו", כתב הרב זייני.

הוא הוסיף כי "כרב, בן למשפחת רבנים, אך חניך יהדות צפון אפריקה, עלי לציין שאין בין הפגנה זו ובין התורה על ברכיה התחנכתי כל קשר הראוי לכבוד התורה. מודע אני היטב, ואולי יותר מרוב אלה שישתתפו בהפגנה זו מחר, לעוולות הנעשות לחיילים שומרי תורה, פועל יוצא מחינוך קלוקל שהוליך לשנאת כל קודש, אך מודע אני גם לריקבון הערכי המלווה אי אלו פוליטיקאים המתיימרים לייצג את התורה, אבל אין כאן לא המקום ולא העת לדון בשורשי בעיות אלה".

"מה שברור מעל כל ספק הוא, שהפגנה זו מרסקת את עמנו, קורע אותו לגזרים עוד יותר עמוק ממה שלצערנו חווינו כבר בעשרות השנים האחרונות בארץ קודשנו, היא פוגעת בתורה באופן כה קשה, שיידרשו עשרות בשנים לתקן את הנזק הזה ואת ריחוק מהתורה שיצא ממנה. לכן, כל השומע לי ישכון בטח ושאנן מפחד רעה, וברכת ה' תחול עליו ועל כל הנלווים אליו", חתם.