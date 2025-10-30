לקראת ההפגנה היום, פרסם האב השכול חגי לובר פוסט מרגש בו כתב על בנו יונתן הי"ד ש"היה בן תורה אמיתי" וידע ש"ביטולה זהו קיומה"

שִׁבּוּשׁ

ואנשים מדברים על שיבושים בעקבות ההפגנה, והם מתכוונים לשיבושי תנועה, ושואלים באיזה כביש כדאי לנסוע כדי להימנע מחסימה, ואם תפעל התחבורה הציבורית והרכבת הקלה. ואם השיבוש יהיה בכל ירושלים או רק בכניסה.

ואולי הם לא שמים לב לשיבוש הגדול מכולם: שבני אדם, דתיים, שומרי תורה, צאצאי דוד ואברהם, מבקשים לא למלא את חובם ושאחרים ימותו בשבילם. והם נושאים שלטים נגד שירות בגופם את עם ישראל, והם מצהירים שהם לא רוצים להתגייס כדי להציל יהודים. והם אומרים שהציווי 'לֹא תַעֲמֹד עַל דַּם רֵעֶךָ' לא נועד להם – רק לאחרים.

והשיבוש הזה כל כך מזעזע, וכל כך לא יהודי. וכל כך לא תורני. וכל כך לא הלכתי.

וכן, אני נעלב בשביל בני, שהיה בן תורה אמיתי. והחזיק ביד אחת תת מקלע וביד שניה גמרא. וקיים בגופו את ההלכה הפסוקה, שפיקוח נפש דוחה כל מצווה, גם את לימוד התורה. והלך למלחמה עטוף בציצית ותפילין מתוך תורה, וידע את האמת הפשוטה – ש"בִּטּוּלָהּ, הוּא קִיּוּמָהּ" ומסר את נפשו וכעת הוא על כנפי השכינה.

וצריך קודם כל להתפלל שהשיבוש הזה יעקר. ואחר כך לפעול באופן נחרץ, לסייע באמצעות חוק למי שמשובש, לחזור לחיות על פי הצו המקודש: