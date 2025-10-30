לראשונה העונה פורטלנד חיברו שני ניצחונות עם 134:136 על יוטה ג'אז. מי שהיה אחראי לזה בין היתר זה כמובן דני אבדיה עם עוד משחק גדול

הלילה (בין רביעי לחמישי) לראשונה העונה פורטלנד טרייל בלייזרס חיברו שני ניצחונות עם 134:136 על יוטה ג'אז. מי שהיה אחראי לזה בין היתר זה כמובן דני אבדיה עם עוד משחק גדול הפעם של 19 נקודות (6 מ-12 מהשדה, 0 מ-5 משלוש, 7 מ-10 מהעונשין), תשעה ריבאונדים, וחמישה אסיסטים.

הטרייל בלייזרס כמעט איבדו יתרון של 22 נקודות ברבע האחרון, כשהורידו לנקודה בלבד. אך אבדיה וחבריו הצליחו להתעשת וניצחו בשתי נקודות בלבד. הם עלו למאזן 2:3 חיובי. הכוכב הישראלי היה הקלע השני בקבוצתו אחרי ג'רו הולידיי שקלע 27 נקודות, כולל ארבע קריטיות בדקות הסיום. זה היה המשחק הראשו השנה בו דני לא קולע 20 נקודות ומעלה.

עוד באותו נושא בכושר שיא: אבדיה הוביל את פורטלנד לניצחון גדול על הלייקרס 07:37 | שמחה רז 0 0 😀 👏

במקביל בן שרף שיחק רק 12 דקות ולא קלע בהפסד של ברוקלין נטס 117:112 לאטלנטה. הנטס במקום האחרון במזרח עם חמישה הפסדים וללא ניצחונות. דני וולף נרשם לראשונה בסגל, אך לא זכה לשחק ואנחנו נחכה עוד קצת ללילה של שלושה ישראלים בליגה הטובה בעולם.

לפני יומיים דני אבדיה הוביל את קבוצתו פורטלנד טרייל בלייזרס לניצחון ענק על אחת מהקבוצות הגדולות ב-NBA. הישראלי קלע 25 נקודות מול לוס אנגל'ס לייקרס בדרך לניצחון 108:122 הלייקרס היו בלי שני הכוכבים הגדולים לברון ג'יימס ולוקה דונציץ', ואבדיה ניצל זאת היטב. הוא שוב היה הקלע המוביל של קבוצתו ולצד 25 הנקודות הןסיף ארבעה ריבאונדים, ארבעה אסיסטים, חטיפה, שלוש חסימות, אך גם שלושה איבודים.