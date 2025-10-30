הפגנת החרדים היום: לאחר שאתמול עוד נערכו דיונים בנושא תגבור או אי תגבור הרכבת לירושלים היום, הוחלט ברכבת ישראל להשבית כליל את הרכבת לאורך כל זמני ההפגנה. זאת, מחשש לקריסה של הקו בעקבות עומס יתר של נוסעים. אגב, יש לציין כי מרכז ההפגנה גם הוא נמצא בתחום תחנת הרכבת.
וזו לשון הודעת הרכבת:
בשל העומסים הצפויים, יום ה' (30.10.25) בעקבות עצרת התפילה המתוכננת בירושלים הוחלט יחד עם משטרת ישראל, כי תחנת ירושלים יצחק נבון תיסגר לשירות החל ממחר (חמישי) בשעה 12:30 ועד לחידוש השירות כסדרו בתום העצרת בשל היותה בלב העצרת ולמען שמירה על בטחון הציבור.
כלל קווי הרכבת והתחנות מלבד יצחק נבון תופעלנה כסדרן.
אנו מתנצלים על אי הנוחות.
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
0 דיונים
חבר מרכז הליכוד!
למה כשהקפלניסטים התפרעו בירושליים , או בנתב"ג הרכבת תיגברה קווים? מירי רגב פחדה? הפכה פתאום להיות מירי גרב של הקפלניזם מפחד ערוץ 12? בושה!! קורא לכל הליכודניקים להעלים אותה בפריימריז...
למה כשהקפלניסטים התפרעו בירושליים , או בנתב"ג הרכבת תיגברה קווים? מירי רגב פחדה? הפכה פתאום להיות מירי גרב של הקפלניזם מפחד ערוץ 12? בושה!! קורא לכל הליכודניקים להעלים אותה בפריימריז הקרובים למקום 88 להרחיק אותה לגמרי מצומת מקבלי ההחלטות.המשך 06:59 30.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נובמת
רכבת פוליטית איך לא שזה שמאלנים היא עובדת שזה חרדים היא מושבתת , מה חדש.06:59 30.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אסתר
חילול. ה'06:55 30.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
כל יום ספין חדש מהליכוד
העיקר שלא ידברו על פרשיות קטאר - ולא ידברו על קטארגייט - שנוגע בקצה הקרחון לתועבה07:34 30.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חבר מרכז הליכוד!
למה כשהקפלניסטים התפרעו בירושליים , או בנתב"ג הרכבת תיגברה קווים? מירי רגב פחדה? הפכה פתאום להיות מירי גרב של הקפלניזם מפחד ערוץ 12? בושה!! קורא לכל הליכודניקים להעלים אותה בפריימריז...
למה כשהקפלניסטים התפרעו בירושליים , או בנתב"ג הרכבת תיגברה קווים? מירי רגב פחדה? הפכה פתאום להיות מירי גרב של הקפלניזם מפחד ערוץ 12? בושה!! קורא לכל הליכודניקים להעלים אותה בפריימריז הקרובים למקום 88 להרחיק אותה לגמרי מצומת מקבלי ההחלטות.המשך 06:59 30.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נובמת
רכבת פוליטית איך לא שזה שמאלנים היא עובדת שזה חרדים היא מושבתת , מה חדש.06:59 30.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אסתר
חילול. ה'06:55 30.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר