לאור הפגנת החרדים הגדולה היום רכבת ישראל החליטה להשבית כליל את קו הרכבת לירושלים לאורך כל שעות העצרת מחשש לקריסת הקו

הפגנת החרדים היום: לאחר שאתמול עוד נערכו דיונים בנושא תגבור או אי תגבור הרכבת לירושלים היום, הוחלט ברכבת ישראל להשבית כליל את הרכבת לאורך כל זמני ההפגנה. זאת, מחשש לקריסה של הקו בעקבות עומס יתר של נוסעים. אגב, יש לציין כי מרכז ההפגנה גם הוא נמצא בתחום תחנת הרכבת.

וזו לשון הודעת הרכבת:

בשל העומסים הצפויים, יום ה' (30.10.25) בעקבות עצרת התפילה המתוכננת בירושלים הוחלט יחד עם משטרת ישראל, כי תחנת ירושלים יצחק נבון תיסגר לשירות החל ממחר (חמישי) בשעה 12:30 ועד לחידוש השירות כסדרו בתום העצרת בשל היותה בלב העצרת ולמען שמירה על בטחון הציבור.

כלל קווי הרכבת והתחנות מלבד יצחק נבון תופעלנה כסדרן.

אנו מתנצלים על אי הנוחות.