שר התרבות מיקי זוהר שהוביל את תפירת הג'וב ליאיר נתניהו בהסתדרות הציונית זועם על השמאל שחזר בו מההסכם: "צביעות מרושעת שאין כמותה כנגד יאיר נתניהו"

חגיגת הג'ובים במוסדות הלאומיים. שר התרבות מיקי זוהר תקף הערב את הביקורת על כך שסידר ליאיר נתניהו ג'וב של ראש מחלקה בהסתדרות הציונית במשכורת של שר.

"כך נראית צביעות בהתגלמותה. במשך שנים כל נציגי השמאל פועלים למנות קרובי המשפחה ומקורבים לתפקידים במוסדות הלאומיים ופתאום כשזה מגיע לליכוד ולנתניהו זה הופך לסערה. זה עוד חלק ממסע הרדיפה האישית של השמאל והתקשורת כנגד ראש הממשלה ומשפחתו", כתב זוהר.

הוא הוסיף: "הנה עוד מפגן דוחה של צביעות מרושעת שאין כמותה כנגד יאיר נתניהו שבסך הכל רצה לעשות הסברה ציונית בתפוצות למען העם היהודי. תתביישו."

ג'וב מפנק ליאיר נתניהו

בהסכם הקואליציוני אותו סוגר השר מיקי זוהר, שותפות כל המפלגות למעט אחת: הליכוד, הציונות הדתית (המזרחי), ש״ס, ארץ הקודש (יהדות התורה), שחתמו עם יש עתיד, ישראל ביתנו, כחול לבן, הדמוקרטים, הרפורמים והקונסרבטיבים. המפלגה היחידה שנשארה מחוץ לדיל היא עוצמה יהודית, עליה שמו יש עתיד והדמוקרטים וטו.

אחרי שסגרו את העסקה, התחילה חלוקת השלל. מאיר כהן ימונה ליו"ר קק"ל ברוטציה מטעם יש עתיד ברוטציה עם הליכוד. ויעקב חגואל שעושה בעיות בארגון "הליכוד העולמי" יודח ואת מקומו תמלא רוטציה בין יש עתיד והמזרחי (הציונות הדתית)

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . 2021: נתניהו לועג ללפיד שמינה את גיסתו לדירקטורית בקק"ל (ערוץ כנסת)

שיא השיאים הוא מינוי של יאיר נתניהו לראש מחלקת ההסברה בהסתדרות הציונית עם משכורת של שר ותקציב נסיעות של עשרות אלפי שקלים בשנה. לפני 5 שנים מונה ינקי דרעי, בנו של יו"ר אריה ש"ס לתפקיד דומה – ראש המחלקה לקשרים עם קהילות וגיוס משאבים.

יש עתיד נבהלה: והודיעה שלא תחתום על ההסכם שכבר חתמה

ביש עתיד נבהלו מהפרסום, והודיעו כי הם חוזרים בהם מהחתימה על ההסכם: "שמענו בתדהמה את ההחלטה הבזויה למנות את יאיר נתניהו לתפקיד בכיר במוסדות הציונים. יש עתיד לא תחתום על שום הסכם כזה במוסדות הציונים". יו"ר המפלגה יאיר לפיד הוסיף: "לא יקום ולא יהיה".

אלא שההודעה הזו כבר הגיעה אחרי שהם חתמו.

כעת החליטו במליאת הקונגרס הציוני לדחות את ההצבעה בשבועיים וייתכן כי הדיל כולו עשוי להתבטל, אחרי חודשים של משא ומתן.

מי שיינזק מהאירוע הוא ח"כ מאיר כהן שכבר הוכרז על מינוי ליו"ר קק"ל וכעת המינוי הזה נמצא בספק.