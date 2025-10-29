שופטי נתניהו דחו את בקשותיו של עמית חדד לצמצם את ימי הדיונים בגלל עומס. גם את הבקשה להשתחרר מייצוג הם דחו: "היענות לבקשה זו צפויה לפגוע מן היסוד ביכולת להמשיך ולנהל את ההליך באופן תקין"

שופטי בית המשפט דחו את בקשת סנגורי נתניהו להתפטר בגלל עומס הדיונים בתיק.

בסרוגים פרסמנו שלשום (ב') כי סנגוריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, עורכי הדין עמית חדד ונועה מילשטיין הגישו בקשה לצמצם את ימי הדיונים או שייאלצו לפרוש מייצוג הנאשם. פרישה מייצוג דורשת את אישור בית המשפט.

לטענת צוות ההגנה, קצב הדיונים שנקבע "חורג מהמקובל ואינו מאפשר ניהול תקין והוגן של ההגנה". הם מבקשים לקיים דיון דחוף בהחלטה בנוכחותו של ראש הממשלה עצמו על מנת להציג בפני בית המשפט את השלכות העומס על ניהול ההגנה. בבקשה נכתב כי ההליך המשפטי בו מדובר הוא מורכב ביותר, עם חומרי חקירה רבים, עדים מרכזיים ושאלות משפטיות כבדות משקל, ולכן יש לאפשר לסנגורים זמן היערכות סביר.

השופטים: היה לכם זמן להתארגן

שלושת שופטי ההרכב, רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם מסרו הערב את החלטתם לפיה הם דוחים את שתי בקשות הסנגורים.

"אשר לבקשה הפרטנית שהגישה ההגנה לביטול ימי דיונים, נוכח דיונים הקבועים בתיקים אחרים, הרי שהחלטתנו על מעבר לארבעה ימי דיונים בשבוע, ניתנה לפני יותר מחודשיים. להגנה ניתנה, אפוא, שהות ארוכה להיערך כנדרש. נוסיף, כי בדיון הקבוע ליום א' הקרוב (2.11.2025) בתיק מקביל, הנאשם המיוצג על ידי באי כוחו של מר נתניהו, מיוצג על ידי עורך דין נוסף. עוד נוסיף, כי לא נמסר מידע האם לצד באי כוחו של מר נתניהו, מיוצגים הנאשמים או בעלי הדין בתיקים האחרים המנויים בבקשה על ידי עורכי דין נוספים. בנסיבות אלה, בשלב זה דין הבקשה הפרטנית להידחות".

"אשר לבקשת הסניגורים לשחרור מן הייצוג, הרי שנוכח היקפו ומורכבותו של התיק, אשר הם ללא אח ורע, ובשים לב לשלב המתקדם בו נמצא ההליך, ולהתמשכותו עד עתה, היענות לבקשה זו צפויה לפגוע מן היסוד ביכולת להמשיך ולנהל את ההליך באופן תקין. אשר לטענה כי מתכונת הדיון עלולה לפגוע ביכולת של עורכי הדין למלא את חובתם המקצועית כלפי מר נתניהו וכלפי לקוחות נוספים, הרי שאף לכך ניתן לתת מענה, בדרך של היערכות מתאימה. בנסיבות אלה, דין הבקשה להידחות", כתבו השופטים בהחלטתם.

נתניהו, וכך גם עורכי דינו עמית חדד ושאר הצוות, ייאלצו להמשיך להגיע לבית המשפט שלוש פעמים בשבוע, כפי שנקבע.