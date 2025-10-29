בישיבת הערכת מצב של המשטרה וכלל מערכת הביטחון בבוקר ה – 7/10 נציג השב"כ בדיון אומר: יש חשש לטרור יהודי שינקום בטווח המיידי

שבעה באוקטובר 2023: בעוד הארץ בהלם, אזעקות נשמעות בחצי מדינה, מחבלים טובחים בנובה, ביישובים, בערים ובקיבוצים, יש משהו אחד שמעסיק את השב"כ – חשש לטרור יהודי כנקמה. כך חשף הערב משה שטיינמץ בערוץ i24News.

עוד באותו נושא אילה חסון זועמת: "זה חמור ברמה חסרת תקדים" 09:35 | חדשות סרוגים 34 0 😀 👏

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . הישיבה במשטרה. תיעוד. (מתוך שידורי I24NEWS)

הדברים נאמרו במהלך ישיבת הערכת מצב של צמרת המשטרה בהשתתפות המפכ"ל והשר לביטחון לאומי. נציג שב"כ קיבל את זכות הדיבור ואמר בתורו: "יש עדכון עכשיו על קריאות להתארגנויות חמושות ונקמה בכל רחבי הארץ, של יהודים בכל רחבי הארץ ובאיו"ש. קבוצות של יהודים שקוראות להתארגן ולהתחמש ולנקום". זה הדבר היחיד שמציף נציג השב"כ בדיון הקריטי.

עוד נחשף בדיווח תיעוד ראשון של השר לביטחון לאומי בן גביר בבוקר הטבח, שבמהלך הדיון בזמן המתקפה. הוא כמעט ולא מדבר. ההלם על פניו ניכר, כמו על פני כל הנוכחי.בישיבה, באופן חריג, הנושא היחיד שבחר נציג שב"כ להעלות בזמן זה הוא על מידע על קריאות לאירועי נקמה של יהודים ברחבי המדינה וביהודה ושומרון.