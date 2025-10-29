ראש האופוזיציה ח"כ יאיר לפיד תקף במליאת הכנסת את הצעת חוק הגיוס שנוסחה "מתוך הכרה בחשיבות לימוד התורה": "40% מהנופלים במלחמה היו דתיים – אנשים שלמדו תורה ונלחמו. החוק הזה מתעלם מהם"

התורה של הנופלים הסרוגים לא נחשבת? בדיון שנערך היום (רביעי) במליאת הכנסת, תקף ראש האופוזיציה יאיר לפיד את הצעת חוק הגיוס שעלתה מחדש לפי "מתווה ביסמוט".

ההצעה, שנמצאת על שולחן ועדת החוץ והביטחון, נכתבה לדבריו "מתוך הכרה בחשיבות ערך לימוד התורה". לפיד כינה אותה "חוק השתמטות מביש, אנטי-ציוני ואנטי-פטריוטי".

"התורה של הנופלים לא נחשבת?"

לפיד תהה האם החוק קובע בפועל ש"שירות בצה"ל עומד בסתירה לערך לימוד התורה", כפי שנכתב בנוסח שלו. הוא הציג את הנתון לפיו כ-40% מהנופלים במלחמת 'חרבות ברזל' היו סרוגים, והוסיף: "אלה אנשים דתיים שלמדו תורה, התגייסו ונלחמו. למדו תורה ומתו על קידוש השם. אבל לפי החוק הזה – התורה שלהם לא נחשבת".

לפיד הזכיר כי באותה שעה שבה נדון החוק בוועדה, נהרג בעזה מירי צלפים אפי פלדבאום הי"ד, אב לחמישה ילדים, והוסיף כי מדובר "בחוק שמעליב את זכרם של מי שנפלו".

"לא בא להם למות בשביל פחדנים"

בהמשך דבריו, תקף לפיד את ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר ש"ס אריה דרעי: "חיילים לא רוצים למות בהגנה על הפחדנים שדרי ונתנייהו רוצים לשחרר מהצבא", אמר.

לפיד קרא לחברי הקואליציה להצביע נגד החוק, והדגיש כי לא יאונה להם כל רע פוליטי: "ראינו בשבוע שעבר שתי מפלגות מתוך הממשלה שהצביעו נגד הממשלה, ולא קרה להן כלום. אין יותר משמעת קואליציונית. אם אתה מאמין בצה"ל, בציונות ובמדינה – אתה יכול להצביע נגד החוק הזה. זה רק אתה והיכולת שלך להסתכל לחיילים הגיבורים שלנו בעיניים".