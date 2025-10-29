דיווח: הרב צבי טאו, תלמידו ח"כ אבי מעוז וכל ישיבת הר המור ומוסדותיה צפויים ליטול חלק מחר בהפגנת החרדים הגדולה בירושלים

הרב צבי טאו, נשיא מוסדות ישיבת "הר המור" הורה לתלמידיו להשתף בעצרת החרדים מחר כנגד הגיוס.

בעקבות זאת, ישיבת הר המור צפויה להשתתף בעצרת החרדית נגד הגיוס. הרב טאו קבע כי יש להגיע "המדינה והצבא שייכים לכולנו. אנשי הצבא ותלמידי הישיבות, אנחנו כולנו עבדי ה'".

יש לציין כי בהפגנת החרדים נגד הגיוס, לפני 10 שנים השתתפו חוגים רחבים יותר מהמגזר הסרוג, אחרי שנתיים של מלחמה, נראה כי בהפגנה הנוכחית רק הר-המור תשתתף.

ח"כ אבי מעוז ממפלגת נעם הודיע: "בעקבות מכתבו של מורי ורבי אגיע לעצרת". מוקדם יותר היום ח"כ אביחי בוארון מהליכוד שכבר הודיע שיגיע לעצרת, עשה סיבוב פרסה וחזר בו היום בצהריים, כשהוא מאשים את המארגנים בהקצנה של המסרים.

בהפגנה מחר צפויים ליטול חלק, עשרות אלפי חרדים מכל קצוות הארץ. ירושלים והדרכים אליה צפויים להיות חסומות לשעות נרחבות.