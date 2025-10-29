הרב צבי טאו, נשיא מוסדות ישיבת "הר המור" הורה לתלמידיו להשתף בעצרת החרדים מחר כנגד הגיוס.
בעקבות זאת, ישיבת הר המור צפויה להשתתף בעצרת החרדית נגד הגיוס. הרב טאו קבע כי יש להגיע "המדינה והצבא שייכים לכולנו. אנשי הצבא ותלמידי הישיבות, אנחנו כולנו עבדי ה'".
יש לציין כי בהפגנת החרדים נגד הגיוס, לפני 10 שנים השתתפו חוגים רחבים יותר מהמגזר הסרוג, אחרי שנתיים של מלחמה, נראה כי בהפגנה הנוכחית רק הר-המור תשתתף.
ח"כ אבי מעוז ממפלגת נעם הודיע: "בעקבות מכתבו של מורי ורבי אגיע לעצרת". מוקדם יותר היום ח"כ אביחי בוארון מהליכוד שכבר הודיע שיגיע לעצרת, עשה סיבוב פרסה וחזר בו היום בצהריים, כשהוא מאשים את המארגנים בהקצנה של המסרים.
בהפגנה מחר צפויים ליטול חלק, עשרות אלפי חרדים מכל קצוות הארץ. ירושלים והדרכים אליה צפויים להיות חסומות לשעות נרחבות.
מה דעתך בנושא?
8 תגובות
4 דיונים
מיקי
לכן אנחנו לא מצביעים לסמוטריץ' ורבותיו. הם לא מייצגים לא ציונות ובודאי לא דתית. מי שאוחז בבדיה שכל מי שאיזה קרוי רב חתם לו הוא לומד תורה - אין מקומו...
לכן אנחנו לא מצביעים לסמוטריץ' ורבותיו. הם לא מייצגים לא ציונות ובודאי לא דתית. מי שאוחז בבדיה שכל מי שאיזה קרוי רב חתם לו הוא לומד תורה - אין מקומו בחיינו הציבוריים. כשירדו מן הבדיה הזו, בטוחני שימצא פתרון הגון והוגן ללומדי אמת. לילה טובהמשך 20:02 29.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
איך בדיוק הרב טאו קשור לסמוטריץ?
בתגובה ל: מיקי
הבדלי שמיים וארץ בתפיסת עולם.20:14 29.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ציון
יריקה בפרצופם של המשרתים. לא ברור למה הן שמים כיפות סרוגות. שיחיליםו לשחור ויעברו למאה שערים20:03 29.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לוחם
לגמרי. ומי שיורק בפרצוף המשרתים, הוא רב? הוא יהודי? הוא ציוני? לא, לא ולא. גוי שחובש בגדי יהודי20:27 29.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
גידגיד
הרב טאו הוא ערב רב. עכו"ם. בזמן שגיבורינו מתגייסים ונלחמים, ה"רב" טאו יורק בפניהם, ותתוקע סכין בגבם20:19 29.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יהודי אמיתי
אכן כך. אבוי לעם ישראל ש"רבנים" כאלה מתיימרים להנהיג אותנו20:25 29.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
גאה להיות דתי לאומי
מחר נצא להפגין נגד הכפייה החילונית!20:17 29.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חילוני
את הכסף החילוני אתה תמשיך לקחת? או שזה נושא לא קשור?20:26 29.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
גידגיד
הרב טאו הוא ערב רב. עכו"ם. בזמן שגיבורינו מתגייסים ונלחמים, ה"רב" טאו יורק בפניהם, ותתוקע סכין בגבם20:19 29.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יהודי אמיתי
אכן כך. אבוי לעם ישראל ש"רבנים" כאלה מתיימרים להנהיג אותנו20:25 29.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
גאה להיות דתי לאומי
מחר נצא להפגין נגד הכפייה החילונית!20:17 29.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חילוני
את הכסף החילוני אתה תמשיך לקחת? או שזה נושא לא קשור?20:26 29.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ציון
יריקה בפרצופם של המשרתים. לא ברור למה הן שמים כיפות סרוגות. שיחיליםו לשחור ויעברו למאה שערים20:03 29.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לוחם
לגמרי. ומי שיורק בפרצוף המשרתים, הוא רב? הוא יהודי? הוא ציוני? לא, לא ולא. גוי שחובש בגדי יהודי20:27 29.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מיקי
לכן אנחנו לא מצביעים לסמוטריץ' ורבותיו. הם לא מייצגים לא ציונות ובודאי לא דתית. מי שאוחז בבדיה שכל מי שאיזה קרוי רב חתם לו הוא לומד תורה - אין מקומו...
לכן אנחנו לא מצביעים לסמוטריץ' ורבותיו. הם לא מייצגים לא ציונות ובודאי לא דתית. מי שאוחז בבדיה שכל מי שאיזה קרוי רב חתם לו הוא לומד תורה - אין מקומו בחיינו הציבוריים. כשירדו מן הבדיה הזו, בטוחני שימצא פתרון הגון והוגן ללומדי אמת. לילה טובהמשך 20:02 29.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
איך בדיוק הרב טאו קשור לסמוטריץ?
בתגובה ל: מיקי
הבדלי שמיים וארץ בתפיסת עולם.20:14 29.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר