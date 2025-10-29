אסון בבית שמש: שריפה פרצה בדירה בעיר, מספר לכודים חולצו ממנה, אחד מהם מחוסר הכרה ופצוע נוסף במצב קשה. המשטרה פתחה בחקירה

בית שמש: בשריפה שפרצה בדירה ברחוב נחל ערוגות בשכונת רמת בית שמש א' בעיר נלכדו מספר אנשים בלהבות. אחד מהם פונה כשהוא מחוסר הכרה.

מדוברות מד"א "חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח הדסה עין כרם 3 פצועים עם סימני שאיפת עשן, בהם: 2 צעירים כבני 18 במצב קשה ואישה בת 53 במצב קל".

פרמדיק מד"א יהושע עמית, סיפר: "כשהגענו למקום ראינו בניין כשבאחת הדירות עולה עשן רב. כוחות הכיבוי חילצו אלינו 3 פצועים בניהם אחד מחוסר הכרה, הפצועים שאפו עשן רב. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם בניידות טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כאשר מצבו של הפצוע המחוסר ההכרה לא יציב."

מדוברות איחוד הצלה מחוז ירושלים נמסר: חובשי איחוד הצלה מעניקים בדקות אלו סיוע למספר נפגעים שחולצו מדירה בה אירעה שריפה ברחוב נחל ערוגות בבית שמש.

דניאל שור פראמדיק איזורי של איחוד הצלה ברמת בית שמש והחובשים יוסף טרייסמן, יאיר פרוש וארי דבלינגר מסרו: "מדובר בשני צעירים שחולצו ע"י צוותי כיבוי מהמבנה שבער במצב קשה כתוצאה מכוויות ושאיפת עשן .הענקנו להם סיוע רפואי ראשוני ולאחר מכן הם פונו לבית חולים. כמו כן הענקנו סיוע רפואי לאמא של שני הצעירים שבשלב זה מצבה מוגדר קל עד בינוני".

מדוברות כבאות והצלה לישראל מחוז ירושלים נמסר: "לפני זמן קצר התקבל דיווח במשל"ט 102 על שריפה שפרצה בדירה ברחוב נחל ערוגות בבית שמש. צוותי כיבוי והצלה מתחנת בית שמש הוזנקו למקום. עם הגעתם זיהו לוחמי האש עשן סמיך הבוקע מהדירה ובמהלך סריקה אותר לכוד שחולץ מהמקום כשהוא מחוסר הכרה.

הלכוד הועבר לטיפול גורמי רפואה שביצעו בו פעולות החייאה, כשמצבו הרפואי טרם ידוע. לוחמי האש פועלים לכיבוי מוקד הבעירה ולאיתור לכודים נוספים במקום".