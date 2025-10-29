הסרט “הקרבות של נילי”, המגולל את סיפורה של אלופת העולם באגרוף תאילנדי שנאבקה לשמור שבת ולכבוש פסגות יוקרן בפסטיבלי קולנוע דרום ושומרון. יוסי דגן ראש מועצת שומרון ויו"ר הקרן: “סיפור מרגש ולא יאמן שמדגיש את נצחון הרוח”. טל קושניר: “זה מסע של שש שנים – וגם שלי כאדם.”

הסרט “הקרבות של נילי”, בבימוי טל קושנר ויניב בן אהרון ובתמיכת קרן קולנוע שומרון, מגולל את סיפורה של אלופת העולם באגרוף תאילנדי שנאבקה לשמור שבת ולכבוש פסגות. יוקרן בפסטיבלי קולנוע דרום ושומרון. יוסי דגן ראש מועצת שומרון ויו"ר הקרן: “סיפור מרגש ולא יאמן שמדגיש את נצחון הרוח”. טל קושניר: “זה מסע של שש שנים – וגם שלי כאדם.”

סיפורה של נילי בלאק אלופת העולם אמנית לחימה ישראלית, אלופת העולם באגרוף תאילנדי וקיקבוקס– בוגרת אולפנה מבית שמש שהגשימה חלום והפכה לדמות מעוררת השראה עולמית – מגיע למסך הגדול. הסרט התיעודי “הקרבות של נילי”, של היוצרים טל קושניר ויניב בן אהרון ובהפקת עמית ערן הבעלים של "זיטו הפקות", יוקרן בהקרנת בכורה בפסטיבל קולנוע דרום, ובהמשך גם בהקרנה חגיגית בפסטיבל קולנוע שומרון ה-6. הקרנת הבכורה של הסרט, שהייתה צריכה להתקיים בקיץ, נדחתה לבסוף לנובמבר עקב מתקפת הטילים האיראנים. הסרט, שזכה לתמיכת קרן קולנוע שומרון ולתמיכת "הקרן החדשה לקולנוע" מגולל מסע אנושי מרגש על נחישות, אמונה וניצחון, ומציג את המסע שעשתה והאתגרים שלה כנערה דתייה ועל האתגרים בעולם הספורט.

נילי בלאק, גיבורת הסרט, אמרה:

“אני סופר מתרגשת. חיכיתי וציפיתי לרגע הזה הרבה זמן. אני שמחה שאנשים סוף-סוף יכירו אותי מזווית קצת שונה – לא רק כספורטאית, אלא כאדם. אנשים מכירים אותי כאלופת עולם ואנשים לא יודעים איך הגעתי לשם ולמה. מה זה לשמור על אמונה ולשלם מחירים. הדרך לא קלה, חשוב שכולם באמת יראו וישמעו שהדרך לא כזאת קלה כפי שזה יכול להיראות. אם יש מסר שאני רוצה להעביר – זה לא לשכוח מי את במהלך הדרך. החיים ימשכו אותך לכל כיוון, והדרך תאתגר את מי שאת, וצריך שהבחירות שלך תמיד יהיו מותאמות לערכים שלך".

הבמאית והיוצרת טל קושניר תיארה את צאת הסרט התיעודי הארוך הראשון שלה, כ"התרגשות מאוד גדולה", כאשר הפרויקט כולו נמשך שש שנים, החל בצילומים ב-2019 והסתיים ב-2022. טל התחברה לסיפור של נילי, שאותה הכירה כשהייתה ילדה באימוני איגרוף תאילנדי שהיא גם השתתפה בהם:

“אני בהתרגשות מאוד גדולה. זה תהליך של שש שנים, של מסע חיים. ההקרנה היא הקו הסיום של שלב מאוד ארוך ומורכב, אבל גם התחלה של משהו חדש. אני חושפת סוף-סוף את מה שעבדתי עליו כל כך הרבה לקהל – וזה מפחיד ומרגש כאחד. כמו שאני בניתי את הסרט, הסרט גם בנה אותי. העבודה עם נילי הייתה חוויה יוצאת דופן – היא אישה שלא מוותרת, שממשיכה קדימה למרות הכול, וזה בעיניי לב הסרט. אני מעריכה מאוד את יניב בן אהרן, היוצר והשותף בסרט ואני כל כך שמחה שפניתי אליו לעבור את הדרך הזו ביחד איתו. אני לא יודעת איך הייתי עושה את זה בלעדיו וגם כחבר וגם כיוצר וגם כבן אדם. קרן קולנוע שומרון תמכה בסרט יחד עם הקרן החדשה ושתיהן היו ממש בית עבורנו”.

יניב בן אהרון, יוצר שותף בסרט:

“‘תהליך היצירה של הסרט הזה היה מסע אמיתי – גם של נילי וגם שלנו. זה הפרויקט הדוקומנטרי הארוך הראשון שלנו, שנמשך כמה שנים והפך עבורנו לדרך של למידה והתפתחות, מקצועית ואישית כאחד. נילי סמכה עלינו ופתחה בפנינו את חייה, והייתה לנו הזדמנות נדירה להיכנס לעולמה של ספורטאית בקנה מידה היסטורי ולהכיר את נילי שבזירה וגם את זו שמחוצה לה. זכינו לעבוד עם צוות מקצועי ומנוסה, שהיה חלק משמעותי מהתהליך כולו, ולקבל תמיכה ואמון מהקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה ומקרן שומרון – חיזוק שנתן לנו כוח להמשיך גם ברגעים המאתגרים. זה סרט על התמדה, נחישות ואמונה בדרך. לראות אותו מוקרן עכשיו זו תחושת גאווה וסגירת מעגל אמיתית, ואנחנו מקווים שכל אחד יוכל לקחת ממנו תובנה, רגש, או ניצוץ שיישאר איתו אחרי הצפייה.”

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון ויו״ר קרן קולנוע שומרון:

“‘נילי בלאק’ הוא סיפור של אומץ לב ושל פריצת גבולות. סיפור על נערה מאולפנה, שהופכת לאלופת עולם והאתגרים בדרך. זו תמצית רוחו של הקולנוע שאנו תומכים בו בקרן קולנוע שומרון, קולנוע שמספר את הסיפורים האמיתיים של ישראל, של הפריפריה, ושל האנשים שהולכים עם הלב שלהם עד הסוף. אנחנו גאים לעמוד מאחורי יצירה כל כך חזקה, אנושית ומעוררת השראה.”

אסתר אלוש, מנכ״לית קרן קולנוע שומרון:

“הסרט הזה מביא סיפור חדש לקולנוע הישראלי מפנה מצלמה לנשים יוצרות, מאמינות בספורט הישראלי. הוא משקף את המשימה שלנו: לאפשר לקולות מהשומרון ומן השטח להיות חלק מהשיח התרבותי והאמנותי בישראל.”

הסרט יוקרן ב 6.11 בפסטיבל קולנוע דרום.

ובפסטיבל קולנוע שומרון ב 9.11 בשעה 19:00

פסטיבל הקולנוע שומרון השישי יצא לדרך ביום ד' 5.11.25, בערב פתיחה בהיכל התרבות באריאל בהנחיית זהר שטראוס – שבמהלכו יוקרן בטרום בכורה חגיגית הסרט בהשתתפותו 'האחד והיחיד שלי' בבימוי דוד טאובר ובנוכחות השחקנים, שהופק בתמיכת קרן קולנוע שומרון וקרן רבינוביץ. תיערך מחווה ליהורם גאון בנוכחותו, יוקרנו סרטי הדגל בכיכובו ויוקרנו יצירות שישימו דגש על אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים.

האירוע שנערך על ידי מרכז קהילתי שומרון ובתמיכתה של מועצה אזורית שומרון, יתקיים במשך 5 ימים עד ליום ב', ה 10.11.25 במתכונת של פסטיבל נודד בלמעלה מ-20 מוקדים שונים ברחבי השומרון. יוקרנו בו 70 סרטים במתכונת בינלאומית מלאה, כש-27 מתוכם יוצגו במסגרת הקרנות בכורות וטרום בכורות ישראליות ועולמיות.

יום ד', 5.11.25 – יום ג', 10.11.25