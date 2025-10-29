כל הפרטים על השינויים הצפויים מחר בירושלים בתחבורה הציבורית, ברכבת הקלה, חסימות הכבישים וכל מה שצריך לדעת על "הפגנת המיליון" של הציבור החרדי

עצרת הרבבות החרדית מחר בירושלים: צוות תחבורה לירושלים, עיריית ירושלים ומשרד התחבורה והבטיחות בדרכים מודיעים על השינויים הצפויים בתחבורה הציבורית מחר בבירה.

עוד באותו נושא עיריית ירושלים לסרוגים: כך נתמודד בבתי הספר עם החסימות בעיר 15:46 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

בעקבות העצרת המתוכננת למחר – יום חמישי, ה-30.10.25 (ח' בחשוון תשפ"ו) צפויים עומסים כבדים, שינויים ושיבושים במסלולי התחבורה הציבורית ובהסדרי התנועה בירושלים ובסביבתה בהתאם להנחיות משטרת ישראל.

• לבאים לירושלים מומלץ לצאת מוקדם מהרגיל ולהיערך לזמני נסיעה ארוכים. זמני ההגעה עלולים להשתנות בהתאם למצב התנועה.

• ייתכנו עומסים חריגים בקווי האוטובוס והרכבות ויש להתאזר בסבלנות.

• מומלץ לעקוב אחר עדכונים בזמן אמת באפליקציות התחבורה, להתעדכן במסלולים, ביטולי תחנות ותדירויות.

• בשל החסימות של משטרת התנועה, מומלץ להימנע מנסיעה ברכב פרטי לאזורים אלו.

• צפויים פקקים בצירים המובילים לעיר ובמרכזה.

שינויים בפעילות הרכבת הקלה:

• הרכבת הקלה תפעל כרגיל מתחילת השירות ועד השעה 12:00.

• החל מהשעה 12:00 ועד לסיום האירוע, הרכבת תפעל במתכונת שירות חלקי:

– במקטע הצפוני: בין התחנות נוה יעקב – ועד תחנת הדוידקה

– במקטע הדרומי: בין תחנת הדסה עין כרם ועד תחנת ככר דניה.

– התחנות הבאות יהיו סגורות: מחנה יהודה, הטורים, התחנה המרכזית, קרית משה, החלוץ.

שינויים בקווי האוטובוסים העירוניים וצירים חסומים על ידי משטרת ישראל:

בשל חסימות הכבישים המתוכננות ע"י המשטרה, לא תעבור תחבורה ציבורית בצירים הבאים בין השעות 12:00 ועד לגמר האירוע (צפי משוער 19:30) יחולו החסימות והשינויים הבאים:

• ציר הכניסה לירושלים במקטע שבין גינות סחרוב לגשר המיתרים.

• הרחובות הבאים: שז"ר, יפו (באזור התחנה המרכזית), גשר המיתרים, צומת בר אילן, בר אילן, ירמיהו, שרי ישראל, שמגר, מלכי ישראל, ברנדייס, המ"ג, יחזקאל, שטראוס, ישעיהו.

• קווי האוטובוסים העירוניים יוסטו לצירים חלופיים קרובים כלל הניתן לצירים החסומים. בנוסף חלק מהקווים יופעלו בשירות מקוצר עד לאזור החסימה ולא ימשיכו את מסלולם מצידו השני.

• הקווים העירוניים הבאים לא יפעלו בזמן החסימות: 54, 89

שינויים במוקדי היציאה וההגעה של קווי האוטובוסים הבין-עירוניים והפרבריים:

• מרבית הקווים המגיעים מכיוון כביש מס' 1 ומכביש 443 ומאזור בקעת הירדן יוסטו לאזור מסוף הארזים.

• הקווים המגיעים מאזור בית שמש ופרוזדור ירושלים יגיע עד הר הרצל או מסוף הרטום.

• קווי בנימין ומעלה אדומים יגיעו עד גבעת התחמושת

• קווי גוש עציון, קרית ארבע וצור הדסה יגיעו עד אזור מלחה

• קווי מבשרת יופנו לכביש 16 ויגיעו עד לאזור הסינמה סיטי

• קווי מודיעין עילית יגיעו עד אזור מסוף הרטום

• קווי מביתר עילית יגיעו עד מסוף הרטום וגבעת התחמושת

לא יתקיימו תגבורים יזומים של קווים פרבריים ובינעירוניים. רכבת ישראל תפעל על פי הנוהל הקבוע באירועים המוניים למניעת עומסים בתחנות הרכבת.

ייתכנו שינויים נוספים בהתאם להנחיות המשטרה ולמצב בשטח. למידע מפורט אודות השינויים בתחבורה הציבורית ניתן לפנות למוקד משרד התחבורה 4515* ולמוקדי המידע של המפעילים.

חסימות הכבישים המתוכננות

מוקדם יותר היום גם המשטרה הודיעה על חסימות הכבישים הצפויים למחר. וזו לשון הודעת דוברות המשטרה:

הנחיות לציבור ושינויים בהסדרי התנועה לקראת עצרת הצפויה להתקיים מחר בירושלים

במסגרת היערכות משטרת ישראל לקראת עצרת הצפויה להתקיים מחר (חמישי, 30.10.25) בכניסה לעיר ירושלים ומבואותיה, במהלכה יפעלו כאלפיים שוטרים, מתנדבים ולוחמי מג"ב.

היערכות זו של המשטרה, נועדה לשמירת- הביטחון, הסדר הציבורי ושלומם של כלל המשתתפים ותושבי העיר וכן, פיקוח והכוונת התנועה באזור העצרת ובסמוך, זאת לצד, חופש הביטוי כחוק, ומניעת כל ניסיון להפר את הסדר הציבורי ולפגוע ברכוש.

העצרת, שתואמה מראש עם המשטרה, תתקיים כאמור בכניסה לעיר ירושלים ומבואותיה, ובהתאם למתווה שנקבע עם מארגניה.

להלן שינויים בהסדרי התנועה והנחיות לציבור הנהגים:

▪️ החל מהשעה 12:00 לערך, ועד לסיום העצרת, ייחסם כביש מספר 1 לתנועת כלי רכב פרטיים בשני הכיוונים, מאזור מחלף לטרון ועד צומת גבעת שאול.

▪️ הכניסה לירושלים דרך כביש מספר 1, תותר רק לאוטובוסים מאורגנים מראש אשר יוכוונו השוטרים לאזורי הורדת נוסעים, דרך צומת גבעת שאול.

▪️תושבי היישובים בואכה ירושלים (שורש, בית מאיר, נווה אילן, מבשרת ציון, הר אדר, אבו גוש, עין רפא ועין נקובא) ועובדים ביישובים אלו, יורשו לעבור בחסימות המשטרתיות- רק בהצגת תעודת זהות / תעודת עובד המעידה על כך.

▪️ כביש מספר 443 יישאר פתוח לתנועת כלי רכב פרטיים וציבוריים. הכניסה / היציאה מהעיר תתאפשר דרכו.

▪️תנועת התחבורה הציבורית לכיוון היציאה מהעיר, תתבצע אך ורק דרך מסוף הארזים. מומלץ להתעדכן באמצעות יישומי חברות ההיסעים.

▪️ בתוך העיר ירושלים ייחסמו לתנועה:

– רחוב גבעת שאול יחסם לתנועת כלי רכב ב-2 הכיוונים.

– רחוב יפו ייחסם מרחוב הטורים ועד רחוב ירמיהו בשני הכיוונים.

– מחלף גבעת שאול-רמות ייחסם לכל הכיוונים.

– רחוב בן צבי / הרב שמואל ברוך ייחסם לכיוון הכניסה לעיר.

– שד׳ שז"ר ייחסם לכיוון מחלף גבעת שאול.

– שד׳ הרצל ייחסם מצומת רבין לכיוון גשר המיתרים.

– צומת מלכי ישראל – שרי ישראל ייחסם לכיוון כיכר נורדאו ורחוב ירמיהו.

▪️ בנוסף, צפויות להיסגר לפרקי זמן משתנים ובהתאם לצורך, דרכי גישה וחסימות נוספות ברחובות סמוכים המובילים למוקדי התקהלות, לאזור הכניסה לעיר ולמרכז ירושלים.

▪️כתוצאה מכך- צפויים עומסי תנועה משמעותיים באזור.

הנחיות לציבור המשתתפים:

▪️ ההגעה לאזור תיעשה כחוק, במהירות ובאופן מותאם לתנאי הדרך. אין להגיע בכלי רכב פרטיים לכביש מספר 1, אלא אך ורק באמצעות אוטובוסים המאורגנים מראש.

▪️ כל ניסיון לשבש או לחסום תנועה בצירים מרכזיים מהווה עבירה על החוק.

▪️ העצרת תתאפשר אך ורק בהתאם למתווה שאושר.

▪️ במהלך העצרת חל איסור מוחלט על הבערת אש או חפצים, מעשה מסוכן ובלתי חוקי שיטופל באכיפה נחושה.

▪️ המשטרה לא תאפשר חסימת צירים שלא תואמו מראש, ולא תאפשר פגיעה בחופש התנועה של משתמשי הדרך בדרכים החלופיות שיקבעו מראש.

▪️ יש להישמע להוראות השוטרים בשטח, להימנע מגילויי אלימות, ונדליזם או פגיעה ברכוש. מעשים אלה, יטופלו באפס סובלנות.

▪️ חל איסור על הטסת רחפנים באזור ללא אישור ותיאום מוקדם עם המשטרה.

המלצות לציבור הנהגים ומשתמשי הדרך:

▪️ בשל עומסי התנועה הצפויים, מומלץ להימנע מנסיעה לאזור הכניסה לעיר ירושלים החל משעות הבוקר ולהסתייע באפליקציות הניווט. לנוכח העומסים הצפויים, ציבור הנהגים מתבקש לנהוג באחריות, בסבלנות ובזהירות, ולהישמע להוראות השוטרים שיפעלו בשטח להכוונת התנועה בהתאם למצב.

▪️במקרי חירום- יש להתקשר מיד למוקד 100 של המשטרה.

למידע נוסף, ניתן לפנות למוקד המידע של משטרת ישראל- 110.

משטרת ישראל תמשיך לפעול על מנת לאפשר את חופש הביטוי כחוק, ותעניק הגנה לציבור המשתתפים ולמשתמשי הדרך כאחד. מנגד, המשטרה תפעל בנחישות נגד כל ניסיון לפגיעה בגוף, ברכוש או בסדר הציבורי.