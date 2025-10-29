ענקית השבבים והחומרה אנבידיה, עשתה היום היסטוריה והגיעה לשווי דמיוני של 5 טריליון (5,000 מיליארד) דולר. משנת 2022 ומהפכת ה-AI עלתה מניית אנבידיה ב-1,275 אחוזים

אנבידיה, ענקית השבבים הבינלאומית, רשמה היום שיא עולמי והפכה לחברה הראשונה בעולם ששווה חמשה טריליון דולר (5,000 מיליארד)

בימים האחרונים הכריזה החברה כי היא צפויה לבנות שבעה מחשבי על ליישומי AI עבור משרד האנרגיה האמריקני, וכי קיבלה הזמנות למעבדי חומרה בשווי של כחצי טריליון דולר.

עוד באותו נושא חברת השבבים הישראלית נמכרה ב-7 מיליארד דולר 13:28 | אוריאל בארי

ביולי האחרון רשמה אנבידיה שווי היסטורי גם הוא של כארבעה טריליון דולר, והיום היא שוברת את השיא של עצמה כאשר עם פתיחת המסחר הגיעה מניית החברה לשווי הדמיוני של חמישה טריליון דולר.

נסיקת השווי המטאורית של החברה מגיעה בשל העובדה כי השכילה להשתלט על תחום החומרה של ה-AI, ולפתח שבבים ומעבדים ייעודיים לתחום.

כיום המעבדים של אנבידיה משמשים את כל החברות הגדולות בתחום ה-AI כמו openai, מטא ו-Xai של אילון מאסק.