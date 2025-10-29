שר הביטחון ישראל כ"ץ מצהיר כי כל עוד פרשת הדלפת הסרטון משדה תימן נמשכת הפ"צרית לא תשוב לתפקידה: "מעלילות הדם החמורות נגד חיילי צה"ל"

פרשת הוצאת הפצ"רית לחופשה בעקבות הדלפת הסרטון משדה תימן: שר הביטחון ישראל כ"ץ מצהיר כי "הפצ"רית לא תשוב לתפקידה כל עוד הפרשה נחקרת וכאשר תסתיים ננהג בהתאם למסקנות"

לדברי כ"ץ "הוצאת הפצ"רית לחופשה, על רקע החקירה והחשדות בעניין הדלפת הקלטת בפרשת שדה תימן, היא החלטה נכונה ומתבקשת ואני מגבה אותה בכל תוקף.

מדובר באחת מעלילות הדם החמורות ביותר נגד חיילי צה"ל שחושפת אותם לרדיפות ולתביעות בכל העולם.

הפצ"רית לא תשוב לתפקידה כל עוד הפרשה נחקרת וכאשר תסתיים ננהג בהתאם למסקנות", דברי השר כ"ץ.

החשד: גורמים בפרקליטות הצבאית הדליפו את הסרטון

יש לציין כי מיד עם כניסתו לתפקיד, שר הביטחון ישראל כ"ץ זימן אליו את הרמטכ"ל לשעבר, מבקר מערכת הביטחון, היועצת המשפטית למערכת הביטחון וראש מלמ"ב, והעלה בפניהם את הדחיפות לקדם את חקירת הדלפת הסרטון משדה תימן.

שר הביטחון הנחה את מבקר מערכת הביטחון לפתוח בחקירה, אך הדבר נבלם בשל התערבות הייעוץ המשפטי לממשלה שטען כי הדבר מהווה "שיבוש הליכי חקירה".

לאורך כל הדרך שר הביטחון התעקש על קידום החקירה והירידה לחקר האמת.

כעת, לאחר חקירה פלילית סמויה של המשטרה שהייתה עד עכשיו תחת צו איסור פרסום גורף, ישנה התפתחות שמעלה חשד כי גורמים בפרקליטות הצבאית הראשית הדליפו את הסרטון, והוחלט כי הפצ"רית תצא לחופשה.

שר הביטחון מברך ומגבה את ההחלטה. מדובר בפרשה חמורה שיצרה עלילת דם נגד חיילי צה"ל בארץ ובעולם והיא חייבת להיבדק ולהיחקר עד תום.