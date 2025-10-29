הפרקליטת הצבאית הראשית זומנה למתן עדות מול הכנסת, זאת בעקבות קשירת שמה לאירועי ההדלפה החמורים משדה תימן

יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, שיגר זימון בהול לפרקליטה הצבאית הראשית להגיע למתן עדות בוועדה, בעקבות התפתחויות חקירת הדלפת הסרטון משדה תימן וקשירת שמה לאירוע.

על פי מספר דיווחים, בעקבות ההתפתחויות הדרמטיות בחקירת הדלפת סרטון החיילים מבסיס שדה תימן, והוצאת הפצ"רית לחופשה כפויה בעקבות קשירת שמה לאירוע, זימן יו"ר ועדת חוץ וביטחון את הקצינה המשפטית הבכירה בצה"ל למתן עדות מול הוועדה.

ההתפתחויות נוצרו לאחר שמידע מודיעיני נמסר לגופי החקירה, ובו אינדיקציות קונקרטיות על מעורבות של גורמים בכירים ביותר בפרקליטות הצבאית בהדלפת הסרטון, שגרם נזק מדיני אדיר לישראל.

על פי כלל ההערכות, הפצ"רית תידרש לספק עדות במשטרה, שמנהלת את החקירה באופן חריג בגלל מעורבות צמרת הפרקליטות הצבאית באירוע, וכעת ייתכן כי תידרש להעיד גם בכנסת.