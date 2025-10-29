לוחמי כוח מאה הנאשמים בפרשת שדה תימן הגיבו להתפתחות הדרמטית בפרשה וקראו לבטל את כתב האישום. עו"ד מנשה יאדו: "עכשיו צריך לחקור את המטייחים"

לוחמי כוח מאה הנאשמים בפרשת שדה תימן הגיבו היום (רביעי) לפני זמן קצר דרך עורכי דינם להתפתחות הדרמטית בפרשה ופרישת הפצ"רית וקראו לבטל את כתב האישום נגדם. עו"ד מנשה יאדו אמר: "עכשיו צריך לחקור את המטייחים".

עורכי דינם מארגון חוננו של שניים מלוחמי כוח מאה מגיבים לפתיחת החקירה על הדלפת הסרטון בתיק: "הצעד המתבקש כעת הוא ביטולו של כתב האישום. קוראים לרמטכ"ל, לנהוג באותו אופן גם בכל המעורבים האחרים בחקירת הפרשה ולהורות על השעייתם של כלל המעורבים בחקירת התיק"

עורכי הדין עדי קידר, נתי רום ומשה פולסקי מארגון חוננו המייצגים שניים מלוחמי כוח מאה בפרשת שדה תימן מגיבים לפתיחת החקירה הפלילית על הדלפת הסרטון בפרשה.

עורך הדין של הנאשמים בשדה תימן: "עכשיו צריך לחקור את המטייחים"

עו"ד עדי קידר מסר: "הצעד המתבקש כעת הוא ביטולו של כתב האישום. זה המעט שיכולה המערכת לעשות. ברור שהנזק שנגרם לנאשמים ילווה אותם שנים רבות, אבל החלטה שכזו תאפשר להם לפתוח דף חדש ולנקות במעט את שמם הטוב".

עו"ד משה פולסקי אמר: "אנו מברכים על החלטת הרמטכ"ל רא"ל זמיר, לקבל את בקשת הפצ"רית, לצאת לחופשה בשל החקירה המתנהלת בעניין ההדלפה החמורה של הסרטון משדה תימן, הדלפה שכל כולה, נועדה להשחרת הלוחמים ופגיעה בכבודם של חיילי צה"ל, וחבל שהדברים לא נעשו, בסמוך לאחר הדלפת הסרטון, שפגעה קשה בלוחמי כוח מאה ובכלל חיילי צה"ל. מדובר בהדלפה שפלה, שסיכנה את החטופים, והביאה לפגיעה חמורה ביותר בתדמיתה של מדינת ישראל בעולם הרחב. אנו קוראים לרמטכ"ל, לנהוג באותו אופן גם בכל המעורבים האחרים בחקירת הפרשה ולהורות על השעייתם של כלל המעורבים בחקירת התיק".

עו"ד מנשה יאדו אמר: "עכשיו צריך לחקור את המטייחים, את כל אלו שטייחו יותר משנה את חקירת האירוע החמור, ברור לי שפתיחת תיק החקירה הפלילית לא נעשה כתוצאה ממוטיבציה של מאן דהו במוסדות השלטון אלא ההיפך, למרות המוטיבציה של כל הרשויות הרלוונטיות לטייח את התיק קרה משהו שלא בשליטתם וגרם להם בעל כורחם לפתוח בחקירה. מעניין מהו אותו אירוע בלתי מתוכנן מצידם שהביא לפתיחה המבורכת של חקירה חשובה זו".