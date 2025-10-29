ההתפתחויות בפרשת שדה תימן: תגובות סוערות במערכת הפוליטית להוצאתה של הפצ"רית לחופשה. ח"כ סוכות שזומן השבוע לחקירה בפרשה קורא להכניסה לכלא

ההתפחויות הדרמטיות בפרשת שדה תימן: תגובות סוערות ומיידיות מגיעות כמובן מהמערכת הפוליטית.

עוד באותו נושא התפתחות דרמטית בפרשת שדה תימן 14:46 | חדשות סרוגים 4 1 😀

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין אמר:

"לא במקרה מיד עם העברת החוקים בעניין הייעוץ המשפטי לממשלה בקריאה הטרומית בכנסת, התבשרנו על ההחלטה של הייעוץ המשפטי לממשלה לאשר פתיחה בחקירה פלילית בפרשת שדה תימן, ועל הוצאתה של הפצ״רית לחופשה.

המינוי של ראש השב״כ ושל נציב תלונות הציבור על השופטים, ביחד עם קידום החקיקה המשפטית והמאבק הנחוש לחשיפת האמת ולאכיפה שוויונית, מחוללים שינוי היסטורי לנגד עינינו.

הולכים ונראים ניצני הסוף של עשרות שנים של הסתרה ושל חסינות למי ששייכים ל״מחנה הנכון״.

אמשיך ללא מורא עד שהצדק ייעשה במלואו"

ח"כ צבי סוכות: "פושעי שדה תימן לדין, הפצ"רית לכלא"

ח"כ צבי סוכות שרק השבוע זומן לחקירה בפרשה לאור התפרצותו לבסיס, התייחס לעניין ברשת ×. על ההודעה לפיה נפתחה חקירה פלילית בנושא הדלפת הסרטון ה"מבושל" מפרשת שדה תימן, שהכפיש את לוחמי צה"ל וגרם נזק מדיני אדיר כתב:

"‏באמצע המלחמה הקשה בתולדות ישראל בחרה הפצרית להעליל על לוחמי צה"ל כביכול הם היו מעורבים באונס מחבלים.

הסרטון שהודלף מתוך חומרי החקירה שהיו בחזקתה יחד עם האישומים חסרי הבסיס שהפיצה על הלוחמים הפך לתעמולה אנטי ישראלית מטורפת בעולם כולו בעיצומה של המלחמה.

לכלא!"

יו״ר הציונות הדתית שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳:

גורמים בשירות הביטחון הכללי שפועלים באמצעות רוגלות לסיכול מינוי ראש שב"כ, ועכשיו פצ"רית שפועלת לכאורה נגד הלוחמים והמפקדים שלנו ומשתפת פעולה בהדלפות עם עלילות דם אנטישמיות נגד מדינת ישראל. אבדן דרך עצוב מפחיד ומקומם.

מישהו צריך עוד הוכחה לקריטיות של ניקוי האורוות והתיקון הדרוש במערכת המשפט ואכיפת החוק שלנו?!

נעשה הכל כדי להגן על הלוחמים שלנו, על היהדות שלנו, על הקיום והביטחון שלנו ועל הדמוקרטיה שלנו מול מי שחותרים תחתיה באיצטלה של "שומרי סף".

סגן השר אלמוג כהן הגיב גם הוא ואמר:

אני מברך על פתיחה בחקירה פלילית כנגד מי שגרמה לפיגוע ההסברתי הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל, בזמן מלחמה, ופגעה בשמם הטוב של חיילי צה״ל הגיבורים- וקשרה את שמם למעשים נוראיים כגון אונס ופשעים נגד האנושות.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: "היוע"משית צריכה לתת את הדין"

"החקירה בעניין שדה תימן והוצאת הפצ״רית ל״חופשה״, היא התפתחות דרמטית בהגנה על הדמוקרטיה מפני התנהלות עבריינית בכסות משפטית.

כלל המעורבים בפרשה צריכים לתת את הדין, כולל היועמ"שית עצמה שניסתה במקור לטרפד את החקירה בהודעה שקרית לבג"ץ."