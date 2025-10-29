אפי (יונה אפרים) פלדבאום הי"ד שנפל ברצועת עזה. אשתו הספידה: "הוא לימד אותנו ונתן לנו את הכוחות להתמודד לצמוח ולשאוף לעוד"

אפי (יונה אפרים) פלדבאום הי"ד שנפל אמש (שלישי) ברצועת עזה מירי של ארגון הטרור חמאס. אשתו שולמית הספידה: "הוא לימד אותנו ונתן לנו את הכוחות להתמודד לצמוח ולשאוף לעוד. איך אפשר להיות יותר ויותר טוב".

ההספד של אשתו של אפי שולמית: "אפי תמיד אהב לשאוף גבוהה. הוא תמיד רצה להתקדם וללמוד עוד. בלי לחשוב יותר מדי והוא מצא את הדרך גם כשלא הכל הלך כפי שתוכנן. בזמן האחרון הוא חזר שהוא רוצה למצות את החיים, לא רק לשרוד אותם אלה לחיות אותם".

"הוא לימד אותנו ונתן לנו את הכוחות להתמודד לצמוח ולשאוף לעוד. איך אפשר להיות יותר ויותר טוב. הוא תמיד בישל ואהב אוכל מפנק של שפע". הוא אהב אנשים, לעזור להם. לפתור דברים גם כשקשה. הוא חשב הלאה. אפי תודה על כל המתנות, בבקשה תתפל, תיהיה איתנו, תדאג לאחדות ושהמלחמה תגמר בצורה שכולם יהיו מאוחדים. כפי שאתה תמיד פעלת לקבל את האחר שלא ישתנה. בלי לשפוט ובלי לחשוב. תמיד הייתה ענוו. תשמור עלינו. ועל עם ישראל שלא יהיו משפחות כמונו. שהגאולה תגיע".

הלווית אפי פלדהיים | צילום מועצה אזורית בנימין

מתוך הספד אימו של אפי: "שאפי התגייס הוא אמר לי אמא אל תדאגי אין שום סיבה שתדאגי, אני יגיד לך מתי לדאוג. בפעם הראשונה שהוא נכנס לעזה הוא אמר לי אמא הבטחתי להגיד לך, עכשיו את יכולה לדאוג. אפי איש של מבט, במבט אחד הוא היה יכול להסביר דברים עמוקים ברגש אמיתי".

"הוא אהב את התפקיד שלו ואמר שהוא שמח שהוא יכול להחזיר משהו למדינה שלנו. בעיניים שלו הוא אמר כמה שהוא אוהב אותי ואני הרגשתי את האהבה הזאת".

אחיו של אפי פלדבאום: "הייתה בך נעימות מיוחדת"

מתוך הספד האח משה "הייתה בך נעימות מיוחדת הנתינה וההתנדבות שבאה עם צניעות ובריחה מכבוד. בכל מקום שאני מסתכל מדברים על הגבורה שלך מצד אחד ועל ההתנדבות מצד שני, אצלך הם לא היו הפכים אלא השלימו את פסיפס החיים שלך".

מתוך הספד ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ: "אפי היה איש של האדמה, של בנייה, של חיבור עמוק לארץ. איש שהבין שארץ ישראל הוא לא רק מושג שמדברים עליו, את ארץ ישראל – חיים ובונים. על ארץ ישראל מגנים גם במחיר החיים שלנו. בכלי שבאמצעותו אפי בנה את ארץ ישראל הוא הרס תשתיות של מוות – ובכך בנה תשתיות של חיים. זוהי הציונות: הרס הרוע הוא בניית הטוב"

"שולמית, ריטה, יסמין, אורי, יהונתן ודוד, משפחת פלדבאום כולה – בשם כל תושבי בנימין ועם ישראל כולו אנו מחבקים אתכם ושותפים לאבלכם הכבד. אפי נפל בקרב אך המורשת שלו ממשיכה אחריו. החיבור שלו לארץ, הערכים, המסירות – אלו ימשיכו להדריך אותנו".