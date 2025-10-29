מסמכים שהודלפו חושפים מבצע חשאי של ארה"ב שנועד ללכוד את נשיא ונצואלה, מדורו, באמצעות ניסיון לשכנע את טייסו להסיט את מטוס הנשיא לידי הרשויות האמריקניות.

מסמכים חשדים חושפים כיצד במבצע חשאי ביותר, שארך קרוב לשנה וחצי, ניסתה ארה"ב להביא להסגרתו ולכידתו של נשיא ונצואלה, ניקולאס מדורו, ישירות לשטח ארה"ב.

על פי הדיווחים, סוכן פדרלי אמריקני הציע הצעה נועזת לטייס הראשי של נשיא ונצואלה: להסיט בחשאי את מטוסו של מדורו ליעד שבו יוכלו הרשויות האמריקניות לעצור את הדיקטטור הדרום אמריקאי.

בפגישה חשאית שנערכה בין השניים, הבטיח הסוכן, אדווין לופז, לטייס כי בתמורה לשיתוף פעולה יקבל סכום כסף עצום ויובטח לו עתיד מבטיח מחוץ לוונצואלה.

הפגישה, על פי המסמכים, התנהלה באווירה מתוחה. הטייס סירב להתחייב – אך השאיר את מספר הטלפון האישי שלו לסוכן האמריקני, מה שנחשב על ידי גורמים מודיעיניים כסימן אפשרי לנכונות לשתף פעולה.

הניסיון, שהיה חלק ממבצע סודי רחב היקף שנועד להוביל את מדורו לידי רשויות החוק בארה"ב, נחשף כעת בעקבות מסמכים פנימיים שהודלפו ממקורות במערכת הביטחון האמריקנית.