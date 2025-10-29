התפתחות דרמטית בפרשת הדלפת הסרטון משדה תימן. הפ"צרית "יצאה לחופשה" עד לבירור פרטים נוספים בעניין, כך מסר דובר צה"ל

התפתחות דרמטית בפרשת הסרטון משדה תימן. צה"ל מודיע כעת (רביעי) כי נפתחה חקירה פלילית בעניין פרסום הסרטון משדה תימן ונבדקת מעורבות גורמים בפרקליטות הצבאית.

בשלב זה אישר הרמטכ״ל את בקשתה של הפצ״רית לצאת לחופשה עד לבירור פרטים נוספים בנושא.

נזכיר כי באוגוסט 2024, דלף סרטון שהציג לכאורה חיילי צה"ל מבצעים עבירות חמורות כלפי מחבלים פלסטינים. לאחר פרסומו עלו טענות כי הסרטון נערך באופן מגמתי וכי הוא מורכב משני סרטונים שונים.

פורום "בוחרים בחיים" של משפחות שכולות ונפגעי טרור עתר לבג"ץ בדרישה לפתוח בחקירה פלילית נגד המדליפים. על פי הדיווח בווינט, העותרים טענו שההדלפה, שהתרחשה במהלך לחימה בעזה, סיכנה חיי חיילים ופגעה ביכולתה של ישראל להתמודד בזירה הבינלאומית.