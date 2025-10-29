השליחה המיוחד של ארה"ב ללבנון ופיקוח על הפסקת האש, הגיעה לביקור נוסף במדינה והטילה דד-ליין לפירוק חיזבאללה

השליחה המיוחדת של הנשיא טראמפ ללבנון, ולפיקוח על הפסקת האש בצפון ופירוק חיזבאללה, הגיעה לביקור עדכון נוסף במדינה, והטילה דד-ליין בפני הלבנונים.

מורגן אורטגס, סגנית השליח המיוחד של הנשיא טראמפ למזרח התיכון, ומחזיקת תיק לבנון בממשל האמריקאי, הגיעה לביקור עדכון עם הממשלה הלבנונית בנושא הפסקת האש בצפון ופירוק חיזבאללה.

במהלך הפגישה עודכנה מורגן בפעולות הצבא הלבנוני לקידום הפסקת האש, בהודעה מטעמה נמסר: "הפגישה הכילה עדכון מקיף על הפסקת האש, והתקדמות הצבא הלבנוני במאמצי פירוק הנשק של חיזבאללה במדינה".

עוד באותו נושא טראמפ סוגר את הדלת בלי דרך חזרה: "נראה מה יקרה" 13:28 | יאיר אמר 0 0 😀 👏

מורגן עצמה הצהירה מטעם הממשלה: ""אנחנו ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות בלבנון ומברכים את ממשלת לבנון על הצעדים עד כה. את הנשק בלבנון יש להחזיר עד סוף השנה. על צבא לבנון ליישם כעת את תוכנית במלואה"