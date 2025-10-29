לאחר הפרות ההסכם על ידי חמאס וטרם כניסת האכיפה המחודשת: צה״ל ושב״כ חיסול עשרות מחבלים ברצועת עזה, בינהם מפקד נוח'בה

לאחר הפרות ההסכם על ידי חמאס וטרם כניסת האכיפה המחודשת: צה״ל ושב״כ חיסול עשרות מחבלים ברצועת עזה, בהם מפקד נוח'בה. שני מחבלים בדרג מג"ד, שני מחבלים בדרג סמג"ד ו-16 מחבלים בדרג מפקדי פלוגה. בנוסף הכוחות השמידו מנהרת טרור.

בין המטרות שהותקפו: עשרות מחבלים מרכזיים, עמדות תצפית, אתר ייצור אמצעי לחימה, עמדות שיגור רקטות ופצצות מרגמה ותוואי תת-קרקע. כמו כן, בוצעו נסיונות תקיפה על שני מחבלים בדרג מג"ד, שני מחבלים בדרג סמג"ד ו-16 מחבלים בדרג מפקדי פלוגה.

בנוסף, הותקפו באמצעות חיל האוויר ביממה האחרונה עשרות מחבלים של ארגוני הטרור ברחבי הרצועה. בין המחבלים שהותקפו וחוסלו, מחבלים שפשטו לשטח הארץ בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר: ⁠מחמד עיסא אשר שימש כמפקד מחלקת נוח׳בה, פואז עוידה אשר שימש כראש חוליית נוח׳בה ⁠ומחבלים בארגון הטרור "אדני השממה", מחמד אבו שריע ונדאל אבו שריע.

בתקיפה המדויקת בדרום רצועת עזה, חוסל המחבל חאתם מאהר מוסא קדרה, מפקד פלוגת נוח׳בה בצפון חאן יונס, אשר הוביל את הפשיטה לקיבוץ עין השלושה בטבח הרצחני של ארגון הטרור חמאס ב-7 באוקטובר. מצה"ל נמסר כי צה״ל ושב"כ ימשיכו לפעול בעוצמה להסרת כל איום על מדינת ישראל.