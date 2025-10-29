השחקן והזמר אסף הרץ, שהפך בשנים האחרונות לחסיד חב"ד, ממשיך במסע ההתחזקות שלו. היום (רביעי) הודיע כי עבר להשתמש בפלאפון כשר, וכתב: "פלאפון קטן לאדם – צעד גדול לחירות". זהו צעד נוסף בדרכו שבין הבמה לבית המדרש

השחקן והזמר אסף הרץ, שזכור מסדרות כמו "אליפים" ו-"שכונה", ממשיך במסע ההתחזקות שלו. היום (רביעי) פרסם סרטון בעמוד האינסטגרם שלו ובו הודיע כי עבר להשתמש בטלפון כשר בלבד.

בפוסט כתב: "פלאפון קטן לאדם – צעד גדול לחירות. אל תתרגשו יותר מדי, זמין בהודעות ובשיחות."

מהמסך לבית המדרש

הרץ, שזכה בעבר להצלחה גדולה בעולם הבידור, עבר בשנים האחרונות תהליך רוחני משמעותי. אחרי תקופה שבה למד בברוקלין, הצטרף לחסידות חב"ד, נישא בשידוך ומאז משלב בין עולמות האמונה, המשחק והמוזיקה.

שילוב של אמונה ויצירה

בשנה האחרונה החל הרץ לעסוק גם במוזיקה ופרסם את הסינגל "הולך איתה" מתוך אלבום בכורה שבדרך. לצד הקריירה האמנותית, הוא מקפיד על לימוד תורה ואורח חיים דתי מלא.

חיים פשוטים ומשמעותיים

המעבר לפלאפון כשר משתלב באורח החיים שבחר לעצמו – חיים צנועים, רגועים ומכווני משמעות. צעד נוסף במסע של מי שהחל את דרכו ככוכב נוער והמשיך אותה בדרך של אמונה, משפחה ויצירה.