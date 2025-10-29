על אף גישתם המתונה בעניין הגיוס – רבני חב"ד תומכים במאבק החרדי וקוראים להשתתף בעצרת המיליון בירושלים

אחדות חרדית מפתיעה: רבני "בית הדין רבני חב"ד" בארץ הקודש מפרסמים היום (רביעי) מכתב דרמטי בו הם קוראים לחסידי חב"ד להשתתף בהפגנת המיליון החרדית כנגד הגיוס לצה"ל שעתידה להתקיים ביום חמישי בשערי ירושלים.

תחת הכותרת "קריאה להשתתף בעצרת התפילה והזעקה בירושלים" כתבו הרבנים כי "באנו בזה בקריאה של חיזוק להשתתף בעצרת התפילה בירושלים בעניין הניסיון לשנות את הסדר הקיים זה שנים רבות בארץ הקודש, אשר בני הישיבות והכוללים העוסקים בתורה שירותם נדחה… מתוך הכרה בכוח לימוד התורה להגן על עם ישראל בכלל ועל חיילי ישראל בפרט".

המכתב – על רקע קריסת ההבנות מול הצבא

תמיכתם של רבני חב"ד בעצרת נחשבת לדרמטית, בין היתר לאור העובדה כי חסידות חב"ד היא א-מפלגתית ואיננה מזוהה עם אף גורם פוליטי בציבור החרדי. כמו כן, בניגוד לעמדה הרווחת בציבור החרדי, ההתנגדות לגיוס בחסידות חב"ד איננה מוחלטת, ובעבר רבים מן הבחורים בחסידות היו מתגייסים לצה"ל במסגרת הדומה לישיבות ההסדר.

אלא שעל רקע קריסת ההבנות מול הצבא באוגוסט האחרון פרסמו הרבנים מכתב הנחיות חדש בו הורו כי הגיוס לצה"ל יתאפשר לאחר החתונה בלבד, והתבטאו בחריפות כנגד גיוס בחורים לצבא. "אין לקחת חלק בתכניות אשר לא מאפשרות לימוד בישיבה עד החתונה ותקופה לאחריה בכולל", כתבו.

לאור העובדה כי גם כיום טרם הושגו הבנות בין רבני חב"ד לצה"ל שבו הרבנים וקראו במכתבם היום כי אין להתגייס לפני החתונה, וכתבו לתלמידים כי "ברור שעליכם להימנע בכל דרך מלהצטרף לתכניות הפוגעות בתפקידכם לעסוק בתורה".

מאות אלפים צפויים להשתתף

הפגנת המיליון, המכונה על ידי מארגניה "עצרת האחדות" – מה שמקבל משנה תוקף לאור קריאת רבני חב"ד המתפרסמת היום, תתקיים מחר (חמישי) וצפויים להשתתף בה מאות אלפי בני אדם. עם זאת, לא כל הפלגים החרדיים ישתתפו בה, כמו הפלג הירושלמי והעדה החרדית שמחרימים את העצרת כפי שדווח כאן בתחילת השבוע וצפויים לקיים היום (רביעי) עצרת מתחרה שתכונה "עצרת הזעם".