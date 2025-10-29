היועצת המשפטית לממשלה הודיעה על התנגדותה לוועדה שהקים שר הביטחון לבחינת פעילות גלי צה״ל: "התערבות פוליטית בשידור ציבור"

היועצת המשפטית לממשלה הודיעה היום (רביעי) על התנגדותה לוועדה שהקים שר הביטחון ישראל כ"ץ לבחינת פעילות גלי צה״ל: "עבודת הוועדה מעלה חשש מפני התערבות פוליטית בשידור ציבורי ומעוררת שאלות ביחס לפגיעה בחופש הביטוי והעיתונות".

אמש הוועדה המייעצת לבחינת פעילות תחנת גלי צה"ל, בראשות ד"ר דליה זליקוביץ, מסרה האת המלצותיה לשר הביטחון ישראל כ"ץ. הוועדה, לצד יו"ר ד"ר זליקוביץ, כללה גם את דורון כהן, יונתן בן חמו, שרה העצני כהן ואלעד מלכא המשמש גם כמזכיר הוועדה.

לפי ההודעה מלשכת שר הביטחון: "במהלך עבודתה, הוועדה בחנה באופן מקצועי את פעילותה של גל"צ, קיימה 19 ימי דיונים בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2025, הזמינה ושמעה עשרות גורמים ממערכת הביטחון, התקשורת, האקדמיה, התרבות, החברה האזרחית ונציגי המשפחות השכולות. בנוסף, קיימו חברי הוועדה סיור מקצועי בתחנות גלי צה"ל וגלגלצ ונחשפו מקרוב לפעילותן. הוועדה הינה היחידה שפרסמה קול קורא פתוח לציבור, וקיבלה למעלה מ-5,000 תגובות לקול הקורא".

מסקנות הוועדה הן לסגור את התחנה לחלוטין באמצעות סגירה מוחלטת או הפרטה או לחלופין סגירת מחלקת החדשות של התחנה והשארת רק תכניות המגזין והמוסיקה ואת מבזקי החדשות לשדר מטעם תאגיד השידור הציבורי כאן. אם כי גם אז לא ברור מה הצורך בתחנה כזו בזיקה למשרד הביטחון. הוועדה ממליצה כי תחנת גלגלצ תמשיך לפעול במתכונתה הנוכחית בשידורי רדיו וברשתות החברתיות.