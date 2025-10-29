החרדים התקפלו? החוק לפיצול תפקיד היועמ"שית עבר היום בקריאה טרומית, לאחר שלמרבה הפלא החרדים הצטרפו ותמכו בו

הצעות החוק לפיצול תפקיד היועמ"שית והחלשת מוסד הייעוץ המשפטי אושרו היום (רביעי) בקריאה טרומית בתמיכת החרדים. לפי הצעת החוק שמקדם ח"כ שמחה רוטמן, תפקיד היועץ המשפטי לממשלה יפוצל לשלושה תפקידים: היועץ המשפטי לממשלה, התובע הכללי ומייצג המדינה בערכאות.

נזכיר כי בשל הסיבוך סביב חוק הגיוס, החרדים לא היו צפויים לתמוך בחוק, אך לבסוף זה קרה. 61 הצביעו בעד ו-46 הצביעו נגד.

התגובות להצבעה לא איחרו להגיע. שר החוץ גדעון סער הגיב: "פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה הוא רפורמה חיונית ונדרשת במערכת המשפט. הגיע העת לשים קץ לניגוד העניינים המובנה ולריכוז הכוח המופרז המגולמים בתפקיד זה. פיצול תפקיד היועמ״ש נכלל בהסכם הקואליציוני של ״תקווה חדשה״ בממשלה הקודמת (2021).

המהלך לא בוצע אז רק בשל אובדן הרוב של הממשלה הקודמת בכנסת עוד בטרם מלאה שנה לכהונתה. אוסיף עוד, כי גם היועצת המשפטית לממשלה וגם פרקליט המדינה המכהנים ידעו היטב לפני בחירתם לתפקידיהם – על תוכניתי לבצע מהלך חיוני זה. ההתנגדות האופוזיציונית להצעת החוק של ח״כ מישל בוסקילה המבוססת על תוכניתי – כולל מצד מי שחתם על ההסכם אז – אינה עניינית. טוב שרוב מוחלט מקרב חברי הכנסת הצביע בעד המהלך ויש להתמיד בו עד להשלמתו".

עוד באותו נושא בן גביר נגד היועמ"שית: "מסרסת דרך קבע את עבודת הממשלה"

חה״כ שמחה רוטמן ויוזם הצעת החוק הגיב: "היועץ המשפטי מרכז סמכויות שאין דומה להן בשום מדינה דמוקרטית העובדה שהעוול הזה לא תוקן במשך שנים רק מעצימה את הפגיעה בדמוקרטיה״

– פרופ' שלמה אבינרי כתב את זה עוד ב-2009, וכינה את ההתנגדות למהלך "היסטריה פופוליסטית". היום אנחנו מתקנים את המעוות.

הצורך המהותי בהפרדה בין תפקידי היועמ״ש נובע מניגודי העניינים המוסדיים והמובנים בין התפקידים ומתוך ריכוז הכוח המסוכן שנמצא בידיו של אדם שאיננו נבחר ציבור ושאינו נותן דין וחשבון לציבור. הורגלנו שיש פה מוסד שלטוני שמחזיק בכוח בלתי מרוסן,

עושה מה שהוא רוצה ללא שום פיקוח ופועל באופן פוליטי נגד הממשלה במקום פשוט לעשות את תפקידו – לייעץ לה. הדבר הזה הולך להשתנות. מדינת ישראל לא תסבול עוד את הפגיעה במשילות, בביטחון, במערכות השלטון השונות וגם במערכת המשפט. למעשה כלל אזרחי ישראל סובלים מריכוז הכח הבלתי סביר הזה. התיקון הזה, שנכתב במצע של מפלגת הציונות הדתית בבחירות האחרונות, יחזק את אמון הציבור במערכות המדינה ויתקן באחריות את הריכוזיות ושלטון הפקידים הכפוי שמדינת ישראל אולצה להתמודד איתם".