אחרי שהודיע שישתף בהפגנת החרדים חבר הכנסת מהליכוד אביחי בוארון הודיע היום (רביעי) כי הוא חוזר בו: "אם המסר שייצא הוא ׳נמות ולא נתגייס׳ – לא זו דרכי. כששלשה מבני משפחתי הגרעינית משרתים – שניים מהם בחזית, לא אגלה סובלנות לקריאה הזו ולמסר הזה".

דבריו המלאים: "בני בכורי, אב לתינוקת בת חודשיים משרת בשכם. חתני הטרי זכה לקיים ׳חתן מחדרו׳ וחזר, שבוע ימים לאחר החתונה, לעזה (שניהם שרתו מאות ימי מילואים בשנתיים האחרונות). אפילו רעייתי הצדיקה, עובדת סוציאלית, התגייסה לאחרונה למילואים. אני מכיר על בשרי את הנשיאה בנטל ואת הקורבן הגדול של משרתי המילואים ובני משפחותיהם".

"בבוקר יום שני, לפני יומיים, נשאלתי בראיון רדיו האם אשתתף בעצרת החרדים הצפויה להתקיים בחמישי. עניתי על דעת שהמסר שיוצא מהעצרת הוא קידום חוק הגיוס – אשקול להצטרף מטעמים של ׳ימין מקרבת׳. אבל אם המסר שייצא הוא ׳נמות ולא נתגייס׳ – לא זו דרכי. כששלשה מבני משפחתי הגרעינית משרתים – שניים מהם בחזית, לא אגלה סובלנות לקריאה הזו ולמסר הזה".

"משעה שהבנתי לאחר מכן, לצערי, שקבוצות קיצוניות ודומיננטיות מחדדות את המסר: ׳נמות ולא נתגייס׳ – החלטתי שלא להגיע לעצרת. כן, אני סבור שלצד ה׳שמאל דוחה׳ של סנקציות אישיות ומוסדיות, ומכסות ויעדים צריך גם ׳ימין מקרבת׳ כיוון שאם אנחנו רוצים שבשלש השנים הקרובות נגייס מעל שישה עשר אלף חיילים".

"אם אנחנו רוצים שהתהליך יצלח ושבתוך חמש שנים יתגייסו 50% מכלל הצעירים החרדים בשנתון – נכון הוא לנקוט קו של ׳שמאל דוחה׳ ו׳ימין מקרבת׳, והכל מתוך מחויבות להסדיר מחד את מעמד הלומדים ומאידך לגייס את כל מי שאינו לומד. יש לנו הזדמנות היסטורית להוביל תיקון אמיתי באחת הסוגיות הכי בעייתיות, אחד הפצעים הכי כואבים בעם ישראל. חובתינו לתקן את התיקון הזה ביד אמונה ועדינה".