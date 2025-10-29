לאחר שבנט טען כי שר החינוך יואב קיש ביטל את הרפורמה במתמטיקה שהוביל בתקופתו ופגע בתלמידים ברחבי הארץ, האחרון תוקף אותו על כך: משקר כדרך חיים

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, תקף היום (רביעי) ברשת ה-X את שר החינוך יואב קיש, בטענה כי האחרון ביטל את הרפורמה במתמטיקה שהוביל בתקופתו. לדבריו, הצעד פגע קשות במערכת החינוך ובתלמידים בישראל. שר החינוך קיש הגיב במהרה והפריך את הטענות, וטען כי לא בוטלה כל רפורמה, וכי דבריו של בנט הם "שקריים וחסרי בסיס".

בציוצו כתב בנט: "כואב לי הלב על הילדים שלנו שישלמו את מחיר נזקי הפוליטיקאים. יואב קיש נכנס לתפקיד שר החינוך וביטל את הרפורמה שלי במתמטיקה שהצליחה כל כך ושינתה לטובה את חייהם של רבבות ילדים בישראל! מורים ומנהלים כתבו לי שהם לא מבינים למה קיש מבטל את הרפורמה, ושהילדים ייפגעו.

עוד באותו נושא נפתלי בנט מגיב למהלך הנבזי של חמאס 12:37 | חדשות סרוגים 13 1 😀

"והנה התוצאות: ילדי ישראל, במיוחד באזורים חלשים, מידרדרים במתמטיקה, מדעים וגם באנגלית. כל היום גימיקים, פוליטיקה, הכל – חוץ מחינוך. בקרוב נחליף את השרים הללו שעסוקים רק בעצמם במקום במדינה. אבל בינתיים דורות של תלמידים, במיוחד בפריפריה יישאו את המחיר משך חייהם, וזה פשוט לא הוגן כלפיהם. בקרוב יגיע התיקון".

שר החינוך קיש השיב לדברים בפוסט חריף משלו: "בנט, גדול הנוכלים בפוליטיקה הישראלית, משקר שוב. לא ביטלתי אף רפורמה במתמטיקה. בממשלה שלך העברתם את התוכנית לתגבור 5 יחידות מתמטיקה על תקציביה לבחירת המנהלים דרך מערכת הגפ"ן". קיש הוסיף: "במקום להמשיך לשקר כדרך חיים, אני מציע לך להתמקד בעובדות, גם אם הן לא נוחות לך".