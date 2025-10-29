בגלל תקלה: כטב"מ צה"לי התרסק בשטח פתוח בעוטף עזה. מדובר צה"ל נמסר: "כוחות צה"ל בדרכם לאסוף את הכלי. אין חשש לדלף מידע ואין נפגעים"

בגלל תקלה: כטב"מ צה"לי התרסק בשטח פתוח בעוטף עזה. אין הנחיות לתושבים. מדובר צה"ל נמסר: "לפני זמן קצר, כלי טיס מאויש מרחוק נפל בשטח פתוח במרחב הנגב המערבי בעקבות תקלה טכנית. כוחות צה"ל בדרכם לאסוף את הכלי. אין חשש לדלף מידע ואין נפגעים, האירוע מתוחקר".

אמש פורסם כי למרות ההפרות החמורות של הפסקת האש מצד חמאס, דובר צה"ל הודיע כי הוחלט על הסרת ההגבלות של צה"ל במרחב עוטף עזה.

ההחלטה התקבלה בתום הערכת המצב, ולאחר אישור שר הביטחון ישראל כ"ץ על אי הארכת ״מצב מיוחד בעורף״ באיזור. זו הפעם הראשונה מאז ה-7 באוקטובר 2023 בשה הוסרו מגבלות מדיניות ההתגוננות בעוטף עזה, כשעד כה היו מגבלות על התקהלויות ביישובים.