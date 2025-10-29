לאחר שדיווחנו מי הם הפוליטיקאים שינאמו בעצרת לזכר רבין, כעת משחקי הפוליטיקה של מאחורי הקלעים נחשפים

בהמשך לדיווח בשבוע שעבר על זהות הנואמים בעצרת השנתית שתתקיים השבוע בתל אביב לזכרו של רבין, כשלושים שנה לאחר הרצח. היום פורסם כי יו"ר המחנה הממלכתי, בני גנץ, לא הוזמן כלל לנאום באירוע, כך דווח היום (רביעי) בישראל היום.

אי ההזמנה בולט במיוחד לאור העובדה כי שותפו הפוליטי בעבר, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט כן הוזמן וישא נאום בעצרת. מלשכתו של גנץ טרם נמסרה תגובה. מארגני העצרת השיבו בתגובה, כי "אי אפשר להזמין את כולם".

כפי שדיווחנו כבר, מלבד איזנקוט פוליטיקאים בכירים נוספים מהאופוזיציה צפויים לשאת נאומים בעצרת, בהם יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד, האלוף במיל' יאיר גולן המכהן כיו"ר הדמוקרטים והשרה לשעבר ציפי לבני. בין הנואמים יהיו גם אמנים מיוחדים ודוברים נוספים ששמותיהם טרם פורסמו.

עוד באותו נושא לקראת מפץ בשמאל? 2 המפלגות בדרך לאיחוד 16:40 | חני אדרי 14 0 😀 👏

עוד פורסם, כי נפתלי בנט כן הוזמן אך סירב להגיע. הזמנתו של בנט, לשעבר יו"ר מועצת יש"ע ומתנגד קולני במיוחד של רבין, שאף סיפר בזמנו כי שב לחבוש כיפה אחרי הרצח "לאחר שראה את הדמוניזציה שהשמאל עשה ללובשי הכיפות" איננה שגרתית ומלמדת על התהליך שעבר בשנים האחרונות מן הימין הקיצוני אל המרכז של המפה הפוליטית. העצרת צפויה להתקיים השנה במתכונת מיוחדת, עם מלאות שלושים שנה לרצח ותתקיים בסמוך לכיכר רבין, על פני רחוב אבן גבירול והרחובות הסמוכים.

בעבר היה ראה"מ נתניהו נוהג אף הוא להשתתף בעצרת, אך בשנים האחרונות פסק מכך ואף התבטא כי מצער לראות שהעצרת הפכה ל"כנס פוליטי" כלשונו. עוד נזכיר כי העצרת תתקיים השנה לאחר שלא התקיימה במשך 5 שנים.