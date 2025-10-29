נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סוגר את הדלת לנצח, ונראה כי בשיחה עם כתבים במטוס האיירפורס וואן הכיר בכך שלא יוכל לרוץ לכהונה נוספת

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שמאז בחירתו לכהונה שנייה בבית הלבן, קורץ לעבר כהונה שלישית, יצא באמירה מפתיעה כאשר הכיר בכך שככל הנראה לא יוכל לרוץ לכהונה נוספת בעקבות מגבלות חוקתיות.

"יש לנו את הכלכלה הטובה ביותר שהייתה לנו אי-פעם. יש לי את נתוני הסקרים הגבוהים ביותר שהיו לי אי-פעם. ואתה יודע, לפי מה שאני קורא (בחוקה), כנראה שאני לא יכול להתמודד שוב".

טראמפ סייג את אמירתו והסביר: "נראה מה יקרה. זה דבר מאוד מעניין".

עוד באותו נושא ואנס: "מצפים מישראל להגיב לתקיפה בעזה – אך הפסקת האש נמשכת" 21:45 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

אך לבסוף נראה שהחליט לקבל על עצמו את המגבלה ואמר: " יש לי את המספרים הטובים ביותר שהיו לנשיא כלשהו מזה שנים רבות, לכל נשיא. ואני אומר שאם תקרא את זה, די ברור שאני לא רשאי להתמודד. חבל".

דבריו המפתיעים של טראמפ מגיעים לאחר שהנשיא רומז בשורה של אמירות לאורך חודשים על האפשרות שירוץ פעם נוספת לנשיאות, למרות האיסור על הדבר בחוקה האמריקאית, ומגיע גם לאחר שיו"ר בית הנבחרים הרפובליקני הסביר כי

"איננו רואה דרך לערוך את החוקה באופן שיאפשר כהונה נוספת".