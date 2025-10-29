למרות חסימות הענק המתכוננות בירושלים בעקבות הפגנת החרדים נגד הגיוס בעירייה הודיעו כי הלימודים בירושלים בכל מוסדות החינוך יתקיימו כרגיל

למרות חסימות הענק המתכוננות מחר (חמישי) בירושלים בעקבות הפגנת החרדים נגד הגיוס בעירייה הודיעו כי הלימודים בירושלים בכל מוסדות החינוך יתקיימו כרגיל. עיירית ירושלים מסרה לסרוגים: "העירייה נמצאת בקשר רציף עם בתי הספר המשטרה וגורמי האכיפה"

הודעה העירייה: עיריית ירושלים מודיעה כי כלל הלימודים בעיר יתקיימו מחר (חמישי,30.10) כסדרם, בכל מוסדות החינוך, כולל בגני הילדים, בתי הספר, הצהרונים ומוסדות החינוך המיוחד. לאור ההפגנות הצפויות ברחבי העיר, מערכת החינוך העירונית נערכת בתשומת לב".

"העירייה קוראת להורים ולעובדי ההוראה להתעדכן בפרסומים הרשמיים במידה ויחול שינוי. השירות לתושב בבנייני העירייה, יינתן כרגיל . בדבר הכוונת התנועה ושירותי התחבורה הציבורת, תצא הודעה נפרדת ממשטרת ישראל ומצוות תוכנית אב לתחבורה".

ההפגנה תתקיים מחר בשעה 14:30 עד השעה 16:30 על פני הרחובות בשערי העיר ירושלים, מעגל המיתרים לכיוון הכניסה לעיר עד תחנת הדלק ומשם לאורך רחוב ירמיהו עד רחוב הצבי, ומצידו של שני הגשר לאורח שדרות שז"ר וכן לאורח רחוב יפו עד למקום מפגשם עם רחוב שרי ישראל ומשם לאורך שרי ישראל עד לרח' ירמיהו, וכן ברחוב מלכי ישראל עד בלילוס". הכבישים צפויים להחסם החל מהשעה 12:00.

מעיריית ירושלים נמסר לסרוגים: "עיריית ירושלים ומינהל החינוך העירוני מודעים לשיבושי התנועה הצפויים בשל ההפגנה המתוכננת למחר, ופועלים לשמור על שגרת הלימודים, למען התלמידים, ההורים ומניעת שיבוש עבודתם ושגרת יומם. העירייה נמצאת בקשר רציף עם בתי הספר, המשטרה וגורמי האכיפה, על מנת לאפשר את פעילות החינוך וההסעות כסדרה".