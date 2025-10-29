מהשם שקיבל השראה מרבי עקיבא ועד לשבט “רעים” שנקרא לזכר 7 באוקטובר – 10 עובדות מפתיעות על התנועה שגידלה דורות של ציונות ואמונה

כשהשלטים נתלים, הצבעים מתחלפים לכחול ולבן, והמורלים ממלאים את הרחובות – אין ספק: חודש ארגון הגיע. לכבוד האירוע שמאחד אלפי חניכים בכל הארץ, אספנו לכם 10 עובדות מפתיעות על בני עקיבא – התנועה שכתבה את סיפורו של הציבור הדתי לאומי בישראל.

1. תאריך ההקמה (הכפול)

בני עקיבא הוקמה בירושלים בשנת תרפ״ט (1929). אבל למרות שהכול התחיל בכ״ד באדר א׳, דווקא ל"ג בעומר הפך ליום ההולדת הרשמי – כשמספר החברים חצה 80. מאז, זה היום שבו הדגלים נשלפים והמורלים עולים.

2. למה דווקא "בני עקיבא"?

השם נולד כשחבורה של צעירים ישבה וזרקה רעיונות – עד שאברהם קסטנבוים הציע: "בני עקיבא". כי רבי עקיבא היה גם רועה צאן וגם תלמיד חכם, גם לוחם וגם מאמין – בדיוק השילוב שבני עקיבא חיפשו.

3. "קדש חייך בתורה וטהרם בעבודה"

המשפט שמופיע כמעט על כל חולצה וסמל. שני הלוחות מסמלים תורה, עלי הזית והשעורה את אדמת ישראל, והקלשון את העבודה. תכל'ס? כל האג'נדה של התנועה במשפט אחד.

4. ההמנון שהחליף מנגינה

הרב משה צבי נריה חיבר את המילים כבר ב-1932, אבל המנגינה הייתה גרמנית. אחרי שמישהי במחנה קיץ העירה שזה קצת צורם לשיר במבטא – נערכה תחרות, וב-1953 נולד הלחן החדש שמוכר עד היום.

5. חבריא א', חבריא ב' – ומה זה "שם חדש"?

מכיתה ג' עד ח' אתם ב"חבריא א", עוברים בין שבטים כמו זרעים, נבטים, ניצנים, מעלות, מעפילים, הרא"ה. בכיתה ט' מגיע רגע השיא – שבת ארגון, אז עוברים ל"חבריא ב" ומקבלים את שם השבט הקבוע, הסודי עד הרגע האחרון.

6. שם השבט שהפך לסמל לאומי

לאורך השנים נבחרו שמות שבטים עם משמעות עכשווית: "רפאל" (בימי הקורונה), "עוז" (במלחמות הדרום), ו"רעים" (אחרי ה־7 באוקטובר, לזכר קיבוץ רעים). כך, גם בתוך המסורת הקבועה – בני עקיבא תמיד מחוברת לרוח התקופה ולעם ישראל של עכשיו.

7. "מעורב או נפרד?" – השאלה שלא נעלמת

בני עקיבא תמיד הייתה תנועה מעורבת, אבל הוויכוח עלה שוב ושוב. חלק מהסניפים עברו להפרדה, חלק נשארו מעורבים, ובין לבין קמה תנועת אריאל. בסוף? כל סניף בוחר מה שמתאים לקהילה שלו.

8. הגשמה – לא רק דיבורים

החבריא ב׳ לא נשארים על הדשא: הם מדריכים, מתנדבים ויוצאים לשטח – של"פ (שמיניסטים לעיירות פיתוח), צוותי נחשון, שבט יובל (לילדים עם צרכים מיוחדים) ופרויקט השחר לקהילת ביתא ישראל – זו המשמעות האמיתית של "תורה ועבודה".

9. לא רק בישראל

בני עקיבא פועלת גם בתפוצות – מלונדון ועד סידני. שם המטרה היא לשמור על זהות יהודית ולעודד עלייה לישראל. למרות השם המשותף, מדובר בתנועה עצמאית – אבל עם קשר חזק לירושלים ולרוח הישראלית.

10. המספרים והפנים של התנועה

כיום יש מעל 400 סניפים בארץ, בכ-8 מחוזות, ויותר מ-80 אלף חניכים. המובילים ההיסטוריים: הרב משה צבי נריה והרב חיים דרוקמן. כיום עומד בראש התנועה המזכ"ל יגאל קליין, שממשיך את החזון: תורה, ציונות, ואהבת אדם.

אז בפעם הבאה שתעברו ליד סניף מקושט, או תשמעו חבורה של חניכים צועקים "קדש חייך בתורה וטהרם בעבודה" – תזכרו: מאחורי כל צבע, שלט ודגל, עומד דור שלם שמאמין שאפשר לחבר בין רוח למעשה. וזה, אולי, הסוד האמיתי של בני עקיבא.