הסכם חדש עם משרד האוצר הגרמני – על הסיוע הגדול בתולדותיה לשורדי השואה. גם התקציב לחינוך יוגדל, וחסידי אומות העולם יזכו לראשונה לסיוע דומה

ועדת התביעות, הגוף המטפל בתביעות יהודים שסבלו משלטון הנאצים, פרסמה היום (רביעי) את תוצאות המו"מ עם משרד האוצר הגרמני על גובה הסיוע שיוענק לשורדי השואה וחסידי אומות העולם.

על פי הפרסום, מדובר בסכום הגבוה בתולדות הארגון ויעמוד על למעלה ממיליארד דולר (כתשע מאות מיליון אירו) לשנת 2026. הסיוע מיועד לטיפול בשורדי השואה שבריאותם רופפת. ההסכם ישפיע על למעלה ממאתיים אלף שורדי שואה החיים כיום.

נשיא ועדת התביעות, גדעון טיילור אמר כי "התקציב ההיסטורי הוא קריטי עבור עבור השורדים, ומעניק להם את האפשרות להזדקן בכבוד בביתם, אותו הכבוד שנגזל מהם בצעירותם".

הגיל הממוצע של שורדי השואה שזכאים לסיוע עלה בשנים האחרונות מ-86 בשנת 2018 ל88.5. מרבית השורדים נזקקים לטיפול ועזרה יומיומית בפעולות כמו רחצה והלבשה. רבים מהם סובלים ממחלות זקנה, כמו אלצהיימר ופרקינסון. שלצד העלייה בגיל ניכרת עלייה משמעותית גם במספרם של השורדים הזקוקים לסיוע. הסיוע שמוענק להם על ידי ועדת התביעות מאפשר להם לקבל טיפול ראוי, ולהתמודד עם האתגרים הרבים והקשים אותם הם חווים יום יום.

הסיכום ההיסטורי על הגדלת הסיוע מגיעה על רקע משבר כלכלי קשה שחווה גרמניה בשנה האחרונה בעקבות משבר האנרגיה והעליות החדות בתקציבי הביטחון. בנוסף תקציב החינוך לשואה הוארך בשנה נוספת עד 2029, ויעמוד על סכום כולל של למעלה מ175 מיליון אירו.

לא רק שורדי השואה: גם חסידי אומות העולם יזכו לסיוע

למהלך חשיבות רבה, שכן בשנים האחרונות חלה ירידה מדאיגה בידע והבנת השואה, לצד עלייה מדאיגה בגילויים ומגמות אנטישמיות ברחבי העולם. התקציב ישמש לתכניות מיוחדות להכשרת מורים, ופיתוח יוזמות מגוונות בכלי התקשורת במדיה ובקולנוע להנצחת זכר השואה. גם תקציב קרן המצוקה הוארך עד לשנת 2028, בצעד שישפיע על פי ההערכות על למעלה מ127 אלף שורדי שואה שיקבלו כ1,450 אירו לשנה.

בנוסף הודיעה הודיעה כי חסידי אומות העולם, שסיכנו את חייהם בהגנה על חיי יהודים תחת השלטונות הנאציים וזכאים גם הם לסיוע חודשי – יהיו זכאים מעכשיו לסיוע בטיפול ביתי בדומה לשורדים היהודים. הטיפול והסיוע יאפשרו להם להעביר את שנותיהם האחרונות בביטחון ולהזדקן בכבוד.

חברת משלחת המו"מ של הועידה, שורדת השואה קולט אביטל אמרה: "יש משמעות עמוקה לכך שגם כשמונים שנה לאחר השחרור ממשיכה הממשלה הגרמנית לשאת באחריותה כלפי כל אלו שסבלו ושרדו. כל ניצול וכל מציל, כולם ראויים לחיות בכבוד ולהישמע".