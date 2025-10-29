אחרי כמעט שני עשורים על המסך, אסי כהן, אחד הכוכבים הגדולים של ״ארץ נהדרת״ משנה כיוון – וזהו האדם שיכנס לנעליו הגדולות

בגלל תחושת מיצוי ואחרי יותר מעשור ״ביחד״, אסי כהן ייפרד בקרוב מהדמות של איווט ליברמן שגילם ב"ארץ נהדרת" וכל כך מזוהה איתו. את מקומו צפוי לתפוס השדר והקומיקאי שרון טייכר.

כהן הצטרף בשנת 2005 לקאסט הקבוע של תוכנית הסאטירה הפופולרית ״ארץ נהדרת״, זוכת פרסי ״מסך הזהב״ ופרס האקדמיה הישראלית לטלוויזיה, ומשחק בה עד היום. בין חיקויו הבולטים בתוכנית: אורי גלר, שימי הרשקוביץ, אבי נמני, אביגדור ליברמן, ראלב מג’אדלה, טל ברודי, גבי אשכנזי וגיא זוהר.

בפתיחת העונה העשירית של התוכנית חזר כהן לגלם את ליברמן בהופעת אורח מיוחדת, וכעת, לאחר יותר מעשור, הוא צפוי לסיים את פרק דרכו עם אחת הדמויות המזוהות ביותר בתולדות התוכנית