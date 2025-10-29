בישיבת חומש נחנכו ארון קודש ופרוכת שנתרמו ע"י יוסי דגן ותורמים נוספים לעילוי נשמת רחבעם זאבי וגיבורי חומש. דגן: "נבנה כאן חיים יהודיים מלאים"

בטקס בישיבת חומש נחנכו היום (רביעי) ארון קודש ופרוכת בבית המדרש שנתרמו ע"י יוסי דגן ראש מועצת שומרון ורעייתו אוריה, צביקי ואוריה גולדברג, וגלית וכרמל הדס, לעילוי נשמת רחבעם זאבי וגיבורי חומש שנרצחו. יוסי דגן: "נבנה כאן חיים יהודיים מלאים".

באירוע שהתקיים לציון 20 שנים לגירוש מגוש קטיף וישובי צפון השומרון, נחנכו בטקס מרגש ארון קודש ופרוכת בבית המדרש של הישיבה, לזכר השר רחבעם זאבי (גנדי) הי"ד, שנרצח ע"י מחבלים והשבוע מלאו 24 שנים ליום הרצחו ולזכר וגיבורי חומש שנפלו לפני הגירוש ובמאבק על החזרה לחומש: בוריס קורובר הי"ד, דני יהודה הי"ד, איליה קריביץ' הי"ד, שלום (שולי) הר מלך הי"ד, עדו (עדודי) זולדן הי"ד ויהודה דימנטמן הי"ד.

על הפרוכת שנרקם ב"פעמון ורימון" שבטל מנשה שבצפון השומרון, רקמו התורמים את הפסוק מספר עמוס: "וְשַׁבְתִּי אֶת שְׁבוּת עַמִּי יִשְׂרָאֵל וּבָנוּ עָרִים נְשַׁמּוֹת וְיָשָׁבוּ." הטקס התקיים בנוכחות משפחות הנרצחים, תלמידי הישיבה, רבנים, ראש ישיבת חומש הרב אלישמע כהן, ראש מועצת שומרון יוסי דגן, שתרם יחד עם רעייתו אוריה לישיבה את הפרוכת החדשה לארון הקודש.

יוסי דגן: " גנדי היה מורי ורבי"

יחד עם דגן תרמו את הפרוכת גלית וכרמל הדס, מהישוב שקד בצפון השומרון, והתורמים אוריה ובעלה צביקי גולדברג מנכ"ל משרד הפרסום פרסומי ישראל מירושלים. לצד התורמים, משפחת בן זמרה משפחתו של הרב גדי תרמה את הבימה, והשולחנות והכיסאות בישיבה. באירוע השתתפו משפחותיהם של שולי הר מלך הי"ד, עדודי זולדן הי"ד ויהודה דימנטמן הי"ד – אשר הודו בשם המשפחות לגיבורים מחומש "שבחרו להעניק את זכות ההנצחה לגיבורים שנפלו, כדי שתהיה חיה, נושמת ומלמדת תורה במקום הזה".

יוסי דגן: מדובר בסגירת מעגל היסטורית, רחבעם זאבי גנדי הי"ד, שכשהיה אלוף פיקוד מרכז יזם את תוכנית האב להתיישבות בגב ההר, ועד הישיבה שצמחה כאן במסירות נפש בלתי נתפסת. זהו מקום של דם קודש, של גבורה ושל אמונה. גנדי היה מורי ורבי. השיחה האחרונה שלי איתו, ימים לפני שנרצח, הייתה בדיוק על הדרך בין חומש לשא-נור ועל הצורך לבסס כאן ביטחון והתיישבות. היום, לעמוד כאן, ביום השנה להירצחו, ולחנוך חורש לזכר הגיבורים, זו סגירת מעגל מרגשת".

בהמשך דבריו הוסיף דגן: "מי שניסה לגרש את היהודים מצפון השומרון – יקבל פי ארבעה, פי חמישה ופי עשרה יהודים בעזרת ה'. אנחנו נחזיר את חטיבת מנשה פנימה, נחזק את היישובים, ונבנה כאן שוב חיים יהודיים מלאים. ישיבת חומש היא סמל למסירות נפש של דור שלם. מתוך הכאב צומחת נחמה, ומתוך ההרס תיבנה בעזרת ה' שכונה גדולה, חיים חדשים ועם איתן בארצו".

ראש ישיבת חומש: "שמות הקדושים שנפלו על המקום הזה חקוקים, על הקירות הללו"

ראש ישיבת חומש הרב אלישמע כהן אמר: "חז״ל אומרים: "על מה אבדה הארץ? על אשר לא ברכו בתורה תחילה. אין יותר מתאים שב"ה שבים וחוזרים לבנות את חומש, שתמיד נשאה על דגלה את לימוד התורה של בחורי הישיבה, להעמיד בראש את בית המדרש ובראשו את ארון הקודש. כששמות הקדושים שנפלו על המקום הזה חקוקים, על הפרוכת הזו ועל הקירות הללו. על המקום הזה".

הרב גדי בן זמרה רב אולפנת מעלה לבונה וחבר במטה "חומש תחילה" סיפר על הקשיים העצומים בהקמת הישוב: "אני לא חושב שיש כזה בית מדרש שממחיש כל כך, בין איפה שהתחלנו ואיפה שאנחנו נמצאים היום – מהמערות לבית מדרש, לכן השמחה כאן כפולה ומכופלת. עם זאת, אני זוכר פה לא פעם שהחבר'ה עמדו על סף שבירה בגלל מאות הפעמים שהרסו את מה שהם בנו שוב ושוב, והיה צריך לשמור על יישוב הדעת ולהמשיך. מתוך ההתמודדות הזו, על הפרוכת כתוב: "וְשַׁבְתִּי֘ אֶת־שְׁב֣וּת עַמִּ֣י יִשְׂרָאֵל֒ וּבָנ֞וּ עָרִ֤ים נְשַׁמּוֹת֙ וְיָשָׁ֔בוּ". פסוק שמבטא הכי עמוק את העניין הזה".

כרמל הדס הודה בדבריו לחלוצי חומש: "יש חשיבות עצומה לפעולות שלכם של התושבים באדמת ארץ ישראל לשבת להתיישב. ישר כוח! אני באמת מכבד ומעריך מאוד את מה שאתם עושים".