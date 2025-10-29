יו"ר כחול לבן בני גנץ הביע תמיכה בח"כ יולי אדלשטיין ש"נענש" היום (רביעי) בידי הליכוד על הצבעתו בעד חוקי הריבונות. גנץ הביע תמיכה באדלשטיין: "ההחלטה המבישה הזו של הקואליציה רק מדגישה כמה חשובה נוכחותו של ח״כ אדלשטיין בוועדה. לא ניתן להשתיק אותו ואת הקולות שמייצגים את ילדינו המשרתים".
ההודעה המלאה: "בהמשך להודעת יו״ר הקואליציה על הדחת ח״כ יולי אדלשטיין מוועדת החוץ והביטחון הנחתי את יו״ר הסיעה ח״כ פנינה תמנו שטה להעמיד לרשות ח״כ אדלשטיין, ככל שירצה בכך, את כל הכלים הפרלמנטריים בוועדה ובכנסת מטעם סיעת כחול לבן. ההחלטה המבישה הזו של הקואליציה רק מדגישה כמה חשובה נוכחותו של ח״כ אדלשטיין בוועדה. לא ניתן להשתיק אותו ואת הקולות שמייצגים את ילדינו המשרתים".
מוקדם יותר היום יו"ר הקואליציה אופיר כץ הודיע לחבר הכנסת יולי אדלשטיין, על עונשו בעקבות ההצבעה בניגוד לעמדת הליכוד בעד חוקי הריבונות בשבוע שעבר. הוא יודח מועדת חוץ וביטחון, לא יוכל לעלות חוקים ולדבר בשם הליכוד.
בני
נראה לי שהם סגרו דיל מזמן ויולי עם גנץ13:14 29.10.2025
דני ר
יולי לא מאמין לך אתה כמו גלנט נכנע לתקשורת13:12 29.10.2025
יעקב
בני גנץ קיבל עונש משמים על החוסר הבנה שלו לציבור החרדי13:11 29.10.2025
