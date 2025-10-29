השר וחבר הקבינט הלבנוני בעבר, יוסוף סלאמה, קרא ללבנון לעשות שלום עם ישראל ולקבל את התכתיב האמריקאי לפירוק חיזבאללה

השר וחבר הקבינט הביטחוני לשעבר של לבנון, יוסוף סלאמה, התראיין לתוכניות רדיו בה קרא באופן מפתיע לעשות שלום עם ישראל, ולקבל את הדרישה האמריקאית לפירוק מיידי של חיזבאללה.

"כל דבר חוץ מהסכם שלום אמיתי עם ישראל, יהיה חסר משמעות. אנחנו צריכים לאזור אומץ ולהסכים להסכם שלום כולל עם ישראל מסוג זה, לא צריך לחכות ש א-שרעא (נשיא סוריה) יחתום ראשון".

בנוסף, תקף סלאמה את מה שתיאר כ"פספוס הזדמנויות" של הממשל הנוכחי בלבנון: "לבנון לא קיימת יותר כמדינה ריבונית, אם אנחנו רוצים שהיא תחזור להיות, צריך לקבל את התכתיבים האמריקאים ואת התמיכה האמריקאית".

מעבר לכך, הודה סלאמה כי ממשלות לבנון שיקרו לעצמן ולעולם: "אנחנו משקרים לעצמנו לגבי החלטה 1701 של האו"ם (החלטה שחייבה את לבנון להביא לפירוק המיליציות דרומית לליטני אחרי מלחמת לבנון השנייה) שיקרנו לעולם, לא יישמנו כלום, לא מאמינים לנו יותר".

מדובר באמירות דרמטיות, שמגיעות לאחרונה מגורמים מקורבים למנגנוני השלטון בלבנון, אמירות אלה מגיעות יחד עם לחץ אמריקאים גובר כנגד לבנון לפעול במהירות לפירוק חיזבאללה.