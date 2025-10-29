אחרי חמישה ימים של היעדרות הנעדר דוד חיים עייש בן ה-65 או תר בידי היחידת הכלבנים בעובי הסבך באזור מירון כשהוא בחיים

אחרי חמישה ימים של היעדרות הנעדר דוד חיים עייש בן ה-65 אותר היום (רביעי) בעובי הסבך באזור מירון כשהוא בחיים. הוא אותר בידי יחידת הכלבנים לישראל, ביחד עם מאות מתיישבים מיהודה ושומרון, בסיוע למשטרת ישראל. עקבותיו של דוד חיים עייש, נעלמו עקבותיו בתאריך 23.10.2025 מאזור מירון – הוא אותר היום כשהוא בחיים בעומק הסבך.

אמש פורסם כי חשש כבד לשלומו של תושב השרון שנעלמו עקבותיו בסוף השבוע האחרון. דוד חיים עייש, שהתגורר עשרות שנים בשומרון ובשנים האחרונות התגורר בכפר סבא, נעלם ביום חמישי האחרון ומאז נותק עימו הקשר. איכון מספר הטלפון הנייד של עייש אותר באזור צפת ובתיעוד אחרון הוא נצפה בשעות הערב המקודמות במצלמות באזור ישיבת בני עקיבא מירון.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . מציאת דוד חיים עייש | צילום: שמעון סודרי: דוברות יכ"ל

עוד באותו נושא חשש ממשי לחייו של הנעדר מהשרון: "כל דקה חשובה" 13:22 | חדשות סרוגים 2 2 😢

מאז איתור המקום בו נצפה לאחרונה, עשרות מתנדבים יחד עם יחידת כלבנים ואמצעים מיוחדים נוספים פעלו על מנת לאתר עייש. בתיעוד נמפה עייש ללא ציוד עליו, וכעת כאמור הוא נמצא.