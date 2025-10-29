אחרי ביקורים ביפן ובמזליה ובזמן שהוא נמצא בדרום קוריאה הודיע נשיא ארה"ב כי הוא יפגש עם נשיא סין שי ג'ינפינג

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נמצא בימים אלו בסדרת ביקורים דיפלומטים במזרח. אחרי ביקורים ביפן ובמזליה ובזמן שהוא נמצא בדרום קוריאה הודיע היום (רביעי) הנשיא כי הוא יפגש עם נשיא סין שי ג'ינפינג. הנשיא אמר: "זו תהיה פגישה נהדרת לשני הצדדים".

משרד החוץ הסיני אישר כי מנהיג המדינה, ייפגש עם מר טראמפ ביום חמישי בדרום קוריאה. טראמפ אמר היום כי לא יהיה לו זמן להיפגש עם מנהיג צפון קוריאה, הדיקקטור קים ג'ונג און, במהלך ביקורו. בלילה שלפני הגעתו צפון קוריאה ירתה טילים מול חופי שכנתה.

