נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נמצא בימים אלו בסדרת ביקורים דיפלומטים במזרח. אחרי ביקורים ביפן ובמזליה ובזמן שהוא נמצא בדרום קוריאה הודיע היום (רביעי) הנשיא כי הוא יפגש עם נשיא סין שי ג'ינפינג. הנשיא אמר: "זו תהיה פגישה נהדרת לשני הצדדים".
משרד החוץ הסיני אישר כי מנהיג המדינה, ייפגש עם מר טראמפ ביום חמישי בדרום קוריאה. טראמפ אמר היום כי לא יהיה לו זמן להיפגש עם מנהיג צפון קוריאה, הדיקקטור קים ג'ונג און, במהלך ביקורו. בלילה שלפני הגעתו צפון קוריאה ירתה טילים מול חופי שכנתה.
לפני ארבעה חודשים תקף את ג'ינפינג על רקע המשא ומתן בין שתי המדינות על תכנית המכסים של טראמפ ויחסי הסחר של ארה"ב וסין. "אני מחבב את הנשיא שי מסין, תמיד חיבבתי ותמיד אחבב, אבל הוא מאוד קשוח" כתב טראמפ ברשת החברתית שלו Truth Social. לטענתו, "מאוד קשה להגיע איתו להסכם".
