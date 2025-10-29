סכסוך בכביש בין מספר מעורבים ירושלים, הסתיים בתאונה קשה ברחוב דב יוסף בירושלים ופציעת שניים. שני חשודים נעצרו

סכסוך בין מספר מעורבים ירושלים, הסתיים בתאונה קשה ברחוב דב יוסף בירושלים ופציעת שניים. שני חשודים נעצרו על ידי שוטרי מחוז ירושלים ויובאו היום (רביעי) לבית המשפט.

האירוע התרחש אמש לאחר התקבל במוקד המשטרה דיווח על תאונת דרכים קשה ברחוב דב יוסף בירושלים. התאונה במעורבות רכב פרטי וקטנוע. השוטרים הגיעו למקום והתחילו בחקירת נסיבות התאונה.

עוד באותו נושא נעצרו שלושה חשודים שגנבו אופנוע לחייל שנפצע בתאונה.

על פי החשד ומחקירה ראשונית של המקרה, עלה כי בעקבות סכסוך בין מספר מעורבים, נמלט מהמקום קטנוע עם שני נוסעים. כתוצאה מכך כאמור, נפצעו באורח קשה וקל (על פי גורמי רפואה) ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

זמן קצר לאחר מכן אותרו ונעצרו על ידי בלשי הימ"ר, שני חשודים תושבי ירושלים והם יובאו היום בפני בית משפט השלום בירושלים לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם.

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל מקרה אלימות או מקרה המסכן חיי אדם במרחב הציבורי, ותמשיך לפעול בנחישות נגד עבריינים עד למיצוי הדין עימם הכל למען שלום הציבור ובטחונו".