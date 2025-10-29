הוריקן מליסה, מהחזקות בעשורים האחרונים, הכתה בג’מייקה ובקובה ברוחות של עד 295 קמ״ש. נזק עצום, מאות אלפים ללא חשמל, כעת צפויה הסופה לנחות גם בקובה

הוריקן מליסה נחשב לאחת הסופות הקטלניות והעוצמתיות ביותר שפגעו באזור הקריביים מזה עשרות שנים. עם רוחות המשתוללות במהירות של עד 185 מייל לשעה (כ־295 קמ״ש).

הסופה הכתה בג’מייקה בעוצמת שיא לפני שעשתה את דרכה אל קובה – וגרמה להרס עצום, הצפות וניתוק חשמל רחב־היקף.

כעת, לאחר האטה קלה במהירות הרוח, הוריקן מליסה צפויה לפגוע בקובה תוך זמן קצר, כאשר לשם הגיעה כקטגוריה 3 עם רוחות של כ־120 מייל לשעה.

ראש ממשלת ג’מייקה, אנדרו הולנס, הכריז על "אזור אסון לאומי", לאחר שדיווחים מהשטח תיארו הרס חסר תקדים, בתים קרועים, הצפות ואלפי תושבים שנותרו ללא קורת גג.

הוריקן מליסה צפוי להמשיך צפונה ולעבור בסמוך לאיי בהאמה, עם אפשרות להיחלשות הדרגתית – אך הרשויות באמריקה ממשיכות לעקוב אחר המסלול בחשש כי הסופה תגיע גם לחופי ארצות הברית.