ליאור נרקיס שובר שתיקה אחרי למעלה משנה וחצי שלא התראיין . באלבום חדש ואמיץ בשם 'דיסוננס', הוא מספר על הגירושים מספיר, התפרקות המשפחה והדיכאון הקשה

ליאור נרקיס, אחד הזמרים המצליחים בישראל עם קריירה של למעלה מ-3 עשורים, משחרר את האלבום האישי והחושפני ביותר שלו אי פעם. 'דיסוננס' הוא לא סתם אלבום – הוא יומן אישי של שנה מטלטלת, משבר כבד ותהליך ריפוי דרך מוזיקה.

החיבור ששינה הכל: ליאור נרקיס ואריאל עדן

הכל התחיל במפגש עם אריאל עדן, מפיק, מעבד ויוצר בן 23, נשוי ולוחם משוחרר מהצנחנים שנלחם שנתיים בעזה בגבורה למען עם ישראל. השניים הכירו דרך חברים משותפים – היוצרים אלעד טרבלסי ואופיר כהן. לפני שנה הם עבדו על שיר משותף שלא יצא לאור, אבל חודשים אחרי, בחתונתו של אריאל, חודש הקשר דרך אופיר כהן.

החיבור הזה נולד ממשברים אישיים כבדים של שני הצדדים. ליאור היה שקוע בדיכאון קשה אחרי גירושים מספיר, אשתו לשעבר, לאחר 16 שנות נישואים. אריאל, מצידו, התמודד עם משבר משירותו הצבאי במלחמה. המשברים חיברו ביניהם והפכו לריפוי הדדי.

בחודשים האחרונים, אריאל ניהל ואסף חומרים חדשים, טיפל בלוח הזמנים של האולפן, בהקלטות – ובעיקר נלחם להוציא את ליאור מהמיטה ומהמשבר העמוק. מהאבל והכאב נוצר אלבום עם טקסטים חושפניים שחושפים את עומק המשבר של ליאור נרקיס.

'דיסוננס': אלבום מגוון עם יוצרים מובילים

אריאל עדן ניהל מוזיקלית את האלבום, כתב 5 שירים ולקח חלק מרכזי. האלבום משלב סגנונות שונים וכולל שירים שנכתבו במיוחד עבור ליאור נרקיס, כדי לספר את סיפורו האישי.

בין היוצרים שלקחו חלק ביצירות באלבום: אופיר מלול, אלון פרץ, אלמוג קריאף, אריאל עדן, בן שלף, במבוק, גיא דאן, דולב רם, טל קסטיאל, יעקב למאי, מתן דרור, נאור סינוואני, נוריאל ישר, עדי כבירי, פן חזות, צוק ״צוקי״ אלגזי, שני ברכה.

בנוסף, ליאור משתף פעולה עם ששון שאולוב בשיר 'עוד יותר טוב' שיצא אתמול. יחד הם מביאים שמחה ואהבת חינם לעם ישראל.

ליאור נרקיס חוזר חזק יותר: 'דיסוננס' זמין עכשיו

'דיסוננס' הוא האלבום האמיץ ביותר של ליאור נרקיס – חשיפה מלאה של משבר הגירושים, התפרקות המשפחה והדרך החוצה. אחרי שנה וחצי ללא ראיונות, זהו הרגע שבו ליאור נרקיס פותח את הלב. האזינו עכשיו ל'דיסוננס' וגלו את הסיפור האמיתי מאחורי הזמר.